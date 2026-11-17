In queste ore è in votazione al Senato l’emendamento sul doppio canale di reclutamento sui posti residui, che potrebbe segnare una svolta nel sistema di reclutamento dei docenti su posto comune in caso di esito favorevole. E’ bene specificare che il doppio canale proposto dai partiti della maggioranza al Decreto Scuola opererebbe solo dopo immissioni in ruolo ordinarie ed elenchi regionali per il ruolo.

La questione delle Gpsr

Proprio per questo, sta comunque lasciando un po’ di scetticismo nell’ambiente scolastico e da parte di chi, come l’onorevole Pittoni responsabile istruzione della Lega, si batte da tempo per il vero doppio canale di reclutamento con trasformazione delle Gps in Gpsr. Un doppio canale al vaglio di Bruxelles (così come è al vaglio di Bruxelles lo stop o quantomeno la riduzione dei concorsi scuola viste le tante graduatorie sature al contrario di quanto sanciscono gli impegni Pnrr che impongono un bando l’anno) che consentirebbe assunzioni senza limitazioni ai soli posti residui.

L’emendamento invece sul quale si decide oggi, sarebbe una sorta di estensione al posto comune di quanto avviene già da qualche anno sul sostegno, con lo scorrimento della prima fascia Gps dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali e prima della mini call veloce, anch’essa sul sostegno.

I vantaggii del doppio canale

Gli emendamenti, presentati all’interno del Decreto Scuola n. 170/2026, finora accantonati in attesa delle interlocuzioni MIM – MEF sui costi dell’operazione, secondo Orizzonte Scuola già in questo anno scolastico avrebbero consentito, circa 6.000 assunzioni soprattutto su posto comune. Gli emendamenti sono stati presentati da FdI e Lega. In caso di via libera all’emendamento, questo “mini” doppio canale avrebbe effetto a partire dal prossimo anno scolastico e risolverebbero anche la questione relativa alla necessità di nuovo intervento legislativo per la proroga dello scorrimento gps sostegno per il 2027 al momento in stand by.