Doppio canale su posti residui, ci siamo: si decide domani al Senato

Domani potrebbe essere il giorno del doppio canale di reclutamento, almeno sui posti residui, in virtù dell’esame in Senato dell’emendamento al Decreto scuola proposto da alcuni partiti della maggioranza, FdI e Lega. Un passaggio importante che chiarirà le intenzioni del Governo sulla possibilità di imprimere una svolta al sistema di reclutamento docenti in Italia.

Il doppio canale sul sostegno

Non si potrebbe in ogni caso parlare di vero e proprio doppio canale di reclutamento, almeno per come è stato inteso finora, considerato che opererebbe solo sui posti residui da immissioni in ruolo e da elenchi regionali per il ruolo. Sarebbe però un primo segnale importante che potrebbe costituire un viatico fondamentale per pensare poi a un doppio canale strutturale.

Al momento questo tipo di doppio canale è già in essere sul sostegno, con lo scorrimento della prima fascia gps dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali per il ruolo, a inizio agosto prima della mini call veloce sul sostegno. Una misura che necessita però ogni anno di un intervento legislativo ad hoc che consenta la proroga anche per l’anno successivo.

L’idea è quella di estendere questo meccanismo anche al posto comune, ma proprio l’esperienza del sostegno, per quanto positiva, ha mostrato il limite dell’operare solo sui posti residui.

Anche elenchi aggiuntivi

Domani si valuterà in ogni caso la possibilità di ricorrere alle GPS di prima fascia per coprire i posti ancora vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie con la misura contenuta negli emendamenti 7.0.1 e 7.0.16 al decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026.

I testi all’esame del Senato prevedono anche il ricorso agli elenchi aggiuntivi per chi consegue l’abilitazione o la specializzazione entro i termini indicati. Con il doppio canale, i docenti abilitati su posto comune potrebbero essere chiamati dalla graduatoria provinciale per un percorso di assunzione in ruolo.

Se l’emendamento venisse inserito all’interno del Decreto Scuola, si partirebbe dall’anno scolastico 2027/2028. Votazione attesa per domani Senato 17 novembre.