Compensi ai docenti per le gite, part time, supplenze: le novità del rinnovo contratto scuola parte normativa

A diversi mesi dalla conclusione della trattativa per il rinnovo della parte economica del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027 che ha consentito di conferire aumenti e arretrati al personale scolastico nel mese di agosto (ma un’ulteriore tranche di aumenti è prevista per gennaio, con l’una tantum di 150€ per i soli Ata), non è ancora stato possibile trovare un accordo per la parte normativa.

Le novità più attese

Se ne sta discutendo in questi giorni e l’obiettivo è concludere entro fine anno. Tanti i temi sul tavolo, ma stanno catalizzando l’assunzione del personale scolastico, in particolare, le novità che potrebbero riguardare gite scolastiche, supplenze, part-time e attività aggiuntive.

Una delle novità più attese riguarda il riconoscimento economico per i docenti che accompagnano gli studenti nei viaggi d’istruzione. La bozza contrattuale prevede un compenso forfettario, finanziato attraverso il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. L’importo non sarebbe uguale per tutti, ma verrebbe definito attraverso la contrattazione nelle singole scuole. Si tratta di un possibile riconoscimento per un’attività che comporta responsabilità e impegni anche oltre il normale orario di servizio.

Novità in vista anche per i supplenti. Chi ha un contratto su spezzone orario potrebbe ottenere incarichi aggiuntivi continuativi, mentre viene chiarito il diritto alla retribuzione delle giornate di riposo dopo il completamento dell’orario settimanale previsto. Un’altra disposizione riguarda il rientro del docente titolare dopo il 30 aprile: nel conteggio dei 150 giorni di assenza continuativa, ridotti a 90 per le classi terminali, sarebbero compresi anche i periodi di sospensione delle lezioni. Il supplente avrebbe così maggiori garanzie di continuità fino agli scrutini e agli esami.

Gli altri temi sul tavolo

Sul part-time si punta a introdurre regole uniformi a livello nazionale. La quota massima resterebbe fissata al 25% dell’organico, ma verrebbe disciplinata in maniera più chiara la possibilità di svolgere un secondo lavoro. La regolamentazione riguarderebbe tutte le forme di part-time, da quello orizzontale a quello verticale e misto.

La bozza interviene anche sulla formazione dei docenti, prevedendo il pagamento delle attività che superano i limiti contrattuali. Le ore a disposizione per attività parascolastiche verrebbero inoltre indirizzate verso i progetti previsti dal Piano triennale dell’offerta formativa.

Tra gli altri interventi anche nuove tutele sul lavoro agile, il rafforzamento del diritto alla disconnessione e l’ingresso dell’intelligenza artificiale nelle materie oggetto delle relazioni sindacali, per valutarne le conseguenze sull’organizzazione scolastica e sulla libertà d’insegnamento. In secondo piano, per il momento, la trattative per i buoni pasto per docenti e ata.