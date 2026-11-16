Riscatto a 900 euro l’anno della laurea e 50mila stabilizzazioni sul sostegno: attesa per la decisione sugli emendamenti alla Manovra

Il doppio canale di reclutamento resta l’emendamento “vetrina” del Decreto Scuola in via di approvazione e che potrebbe consentire al mondo della scuola di superare una serie di problematiche storiche, come la supplentite e il precariato, anche se la sua formulazione su posti residui non soddisfa gli addetti ai lavori.

Gli emendamenti alla Manovra

Ma per la scuola interessanti opportunità potrebbero arrivare sia dal rinnovo del contratto scuola parte normativa di cui si sta discutendo in questi giorni, sia dagli emendamento alla Legge di Bilancio 2027 per migliorare le condizioni economiche, lavorative e previdenziali del personale scolastico. Le richieste, presentate al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara da Anief, sono contenute in un pacchetto di 84 proposte di modifica alla Manovra, che interessano docenti, personale ATA e DSGA.

Uno degli aspetti principali riguarda il riconoscimento economico del lavoro svolto nelle scuole. Anief propone di estendere la Carta dei servizi anche al personale ATA, introdurre i buoni pasto e aumentare le risorse destinate alle attività aggiuntive. Il sindacato chiede inoltre di valorizzare le figure con responsabilità organizzative e di considerare il servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera.

Il fronte delle assunzioni

Sul fronte delle assunzioni, le richieste riguardano soprattutto il sostegno e il personale amministrativo. Anief propone la stabilizzazione di 50mila docenti di sostegno attualmente impiegati su posti in deroga e la copertura integrale dei posti vacanti per ATA e DSGA. L’obiettivo è ridurre il ricorso ai contratti a termine e garantire maggiore stabilità agli istituti.

Un altro intervento riguarda la possibilità di ottenere l’assegnazione provvisoria per chi ha figli con meno di 16 anni oppure genitori ultrasessantacinquenni. Viene inoltre sollecitata una maggiore flessibilità nei trasferimenti tra differenti comparti della pubblica amministrazione.

Le proposte affrontano anche il tema delle pensioni, attraverso il riscatto agevolato degli anni universitari a 900 euro l’anno e modifiche al trattamento di fine servizio. Particolare attenzione viene riservata al benessere dei lavoratori, con la richiesta di un’indagine nazionale sullo stress professionale e sul burnout nella scuola.