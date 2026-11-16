Nuova mail di minacce alle scuole: ora anche cibo della mensa avvelenato

Nuovo allarme bomba nelle scuole italiane dopo i due episodi della scorsa settimana che hanno portato alle direttive a livello nazionale per dirigenti scolastici e prefetti. Oggi la minaccia riguarda, oltre che il presunto posizionamento di un ordigno negli istituti, anche la possibilità che il cibo delle mense sia stato avvelenato.

L’evacuazione degli istituti

Come sancito a livello nazionale, nessun istituto è stato evacuato dal momento che minacce tutte uguali ripetute su larga scala non vengono considerate attendibili e un rischio concreto per il personale scolastico e gli studenti. Stesso discorso per la nuova minaccia paventata dalla mail di oggi che parla di avvelenamento del cibo delle mense.

“Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza”. Il testo si chiude con un “Buona fortuna” e con la firma “M.A”.

La decisione di oggi di non evacuare alcun istituto è la diretta ocnseguenza della direttiva del Viminale secondo cui “è da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale, risultando costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la medesima provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”.

Il testo della nuova mail

Questo il testo della mail ruicevuta oggi dalle scuole:

“Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato.

Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti.

È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro.

Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio.

E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza.

L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada. Buona fortuna.

M.A”