Posizioni economiche ATA, 40mila assegnazioni ma gli aumenti in busta paga potrebbero slittare

La procedura per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche al personale ATA si avvicina alla conclusione, ma per migliaia di lavoratori rimangono ancora alcuni passaggi da completare. Le novità emergono dal confronto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali.
Le posizioni economiche, previste dal contratto collettivo 2019-2021 e regolamentate dal decreto ministeriale 140 del 2024, rappresentano un riconoscimento economico aggiuntivo destinato al personale ATA secondo le modalità stabilite dalla normativa.
Quasi 40mila posizioni già assegnate: cosa manca per le altre
Il numero complessivo delle posizioni disponibili è pari a 46.196. La maggior parte delle assegnazioni risulta ormai effettuata, con circa 40mila posizioni attribuite.
Per le restanti 6.196 posizioni economiche occorre invece attendere la conclusione delle attività amministrative da parte degli uffici competenti.
La situazione non è uniforme sul territorio nazionale. Alcuni Uffici scolastici regionali hanno già terminato gli adempimenti previsti, mentre altri devono ancora completare i controlli necessari per procedere con le attribuzioni.
Proprio per favorire una conclusione più rapida delle operazioni, il Ministero aveva già richiamato gli uffici regionali all’inizio di ottobre, sollecitando il completamento delle procedure.
Quando arriveranno gli aumenti in busta paga?
E la decorrenza effettiva dei pagamenti?
Al momento non emerge una conferma ufficiale che garantisca l’erogazione degli importi già con lo stipendio di dicembre 2026. Il completamento delle operazioni ancora aperte potrebbe comportare uno slittamento dei tempi, con gennaio 2027 indicato come possibile periodo per i pagamenti.
C’è differenza tra l’attribuzione amministrativa della posizione economica e la sua effettiva liquidazione in busta paga. Se una posizione risulta già assegnata non consente, da solo, di individuare con certezza il mese in cui il lavoratore riceverà l’importo spettante.
Per avere un quadro definitivo sarà necessario attendere il completamento delle verifiche da parte degli Uffici scolastici regionali e le successive indicazioni sulle procedure di pagamento.
Per il personale ATA interessato da capire non soltanto i dettagli delle oltre 6mila posizioni ancora da attribuire, ma anche i tempi necessari affinché il riconoscimento si traduca concretamente in un incremento dello stipendio.