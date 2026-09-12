Posizioni economiche ATA 2026: l’elenco in aggiornamento con tutti i beneficiari

Periodo intenso per gli Uffici scolastici provinciali che sono alle prese non solo con l’assegnazione delle supplenze per i docenti mediante algoritmo arrivato al secondo turno in molte province ma anche con la pubblicazione degli elenchi del personale ATA che ha perfezionato il diritto a rientrare nelle nuove 46mila posizioni economiche ATA.

La normativa

Il riconoscimento decorre dal punto di vista giuridico ed economico dal 1° settembre 2024 e sempre la stessa data è utile per l’ottenimento degli arretrati.

Questo però non garantisce alcuna certezza per quel che riguarda la data per il pagamento. Non è infatti ancora arrivata da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito una comunicazione, peraltro annunciata, che contenga specifiche indicazioni operative.

Il diritto riguarda anche il personale part time, che ha però deve considerare l’importo in base alla durata della prestazione lavorativa prevista dal proprio contratto. Infatti per chi ha un contratto a tempo parziale, l’importo della posizione economica viene riconosciuto in misura proporzionale al proprio accordo lavorativo.

Si può anche verificare in un secondo momento la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno. Spetterà alla scuola di titolarità trasformare l’importo del beneficio a partire dalla data della modifica del contratto.

Per i dipendenti che vengono trasferiti, la posizione economica non viene meno, anche nel caso in cui dovesse spostarsi in un’altra provincia. L’importante è che il trasferimento sia avvenuto dall’anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda.

Se concorrono tutte queste fattispecie, non c’è discontinuità nella posizione che prosegue con il conteggio nell’ambito del contingente numerico della provincia di titolarità al momento della domanda. Invece per quel che riguarda l’onere economico, spetta alla nuova provincia di servizio.

La pubblicazione degli elenchi

Prosegue quindi la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari delle posizioni economiche del personale ATA, con gli Uffici scolastici territoriali che stanno rendendo noti i relativi dispositivi. La situazione è ancora in aggiornamento e, in alcune province, sono già state pubblicate integrazioni con ulteriori nominativi.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, risultano al momento pubblicati gli elenchi relativi alle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini.

In particolare, per Ferrara e Forlì-Cesena, dopo il primo dispositivo sono stati pubblicati anche nuovi provvedimenti con ulteriori beneficiari delle posizioni economiche. Anche per Rimini è successivamente arrivata un’integrazione all’elenco iniziale.

Restano invece, allo stato attuale, i dispositivi già pubblicati per Bologna, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Gli elenchi fanno riferimento all’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA previste dal DM 140/2024, con decorrenza indicata nei diversi provvedimenti dal 1° settembre 2024.

La pubblicazione è ancora in corso e l’elenco delle province verrà aggiornato con i nuovi dispositivi e le eventuali integrazioni che saranno diffuse dagli Uffici scolastici.