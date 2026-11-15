«Non sei abbastanza intelligente per studiare»: la lezione di Edoardo Prati sui giudizi degli insegnanti e il futuro degli studenti

Ci sono parole pronunciate a scuola che possono accompagnare uno studente per tutta la vita. Alcune incoraggiano, altre rischiano di trasformarsi in etichette difficili da cancellare. È proprio su questo tema che vale la pena tornare a riflettere attraverso alcune dichiarazioni rilasciate in passato da Edoardo Prati, giovane divulgatore culturale che ha raccontato come, durante gli anni delle scuole medie, alcuni insegnanti avessero espresso giudizi poco incoraggianti sulle sue capacità.

Parole che conservano un significato importante, soprattutto in un periodo in cui si discute frequentemente di orientamento scolastico, successo formativo e ruolo educativo degli insegnanti.

Quando un giudizio rischia di condizionare il futuro

«I miei professori delle medie mi dicevano che non ero abbastanza intelligente e che non ero buono a studiare. Mi hanno consigliato di fare l’alberghiero, o comunque un professionale. E invece no, io ho fatto di testa mia, e ho scelto il classico. E l’ho amato».

Il racconto di Prati solleva una questione che riguarda da vicino il mondo della scuola: quanto può pesare il giudizio di un insegnante sulle scelte e sull’autostima di un ragazzo?

Il problema, naturalmente, non è il consiglio di frequentare un istituto professionale, percorso che possiede una propria dignità e offre importanti opportunità formative e lavorative. La questione riguarda piuttosto le motivazioni che accompagnano l’orientamento, soprattutto quando uno studente viene indirizzato verso una scuola perché considerato poco intelligente o incapace di affrontare determinati studi.

Un insegnante può certamente individuare difficoltà e suggerire percorsi più adatti, ma dovrebbe evitare che una valutazione momentanea diventi una sentenza definitiva sulle potenzialità di una persona.

La scuola dovrebbe insegnare a scoprire, non soltanto a ottenere buoni voti

Nelle sue riflessioni, Prati ha ricordato anche il rapporto personale con lo studio: «Non mi è mai importato dei voti. Mi piaceva la possibilità di scoprire cose che altrimenti non avrei scoperto e di approfondire argomenti con persone di cui stimavo le conoscenze».

Parole che riportano al centro una funzione essenziale della scuola, talvolta oscurata dalla competizione e dalla valutazione numerica: alimentare curiosità, interessi e desiderio di conoscenza.

Particolarmente significativo è anche il passaggio dedicato alla lettura: «La letteratura da secoli cerca di gridarci: non sei solo».

La testimonianza di Edoardo Prati non dimostra che ogni consiglio degli insegnanti sia sbagliato, né che le difficoltà scolastiche debbano essere ignorate. Ricorda però quanto sia importante distinguere tra valutare una prestazione e giudicare definitivamente una persona.

E soprattutto invita a riflettere sulla responsabilità educativa di chi insegna: un ragazzo che oggi incontra difficoltà potrebbe domani scoprire capacità e passioni che nessuno aveva saputo riconoscere.

Resta allora particolarmente attuale il messaggio conclusivo rivolto da Prati ai giovani: «Quando qualcuno vi dice: “Non ce la farai”, ricordatevi una cosa: quelle parole riflettono i loro limiti, non i vostri».

Una riflessione che dovrebbe interessare non soltanto gli studenti, ma anche insegnanti e famiglie. Perché orientare significa aiutare a scegliere, non decidere in anticipo fin dove un ragazzo potrà arrivare.