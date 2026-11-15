Concorso docenti 2027, bando atteso tra novembre e dicembre per circa 30mila posti

Le ultime due settimane di novembre potrebbero portare importanti novità a chi aspetta il nuovo bando per il concorso docenti 2027. Il tutto in attesa di capire se il Decreto Scuola sarà foriero dell’emendamento sul doppio canale di reclutamento sui posti residui, che consentirebbe finalmente di affiancare le assunzioni da procedure concorsuali a quelle dalle graduatorie.

Bando atteso tra novembre e dicembre: circa 30mila posti

Un primo passaggio è stato completato il 14 novembre, termine previsto per il censimento e il collaudo delle aule informatiche destinate alle prove concorsuali. Si tratta di un adempimento organizzativo che generalmente precede la pubblicazione dei bandi.

In attesa di conferme e annunci ufficiali, resta in piedi l’ipotesi che il nuovo concorso possa essere bandito tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre 2026. La procedura dovrebbe prevedere circa 30mila posti, distribuiti tra insegnamenti comuni e sostegno, con l’obiettivo di consentire le assunzioni per l’anno scolastico 2027/2028. Numeri e calendario dovranno comunque essere confermati dal Ministero.

Parallelamente, il Ministero dell’Università e della Ricerca dovrebbe completare entro novembre l’accreditamento degli atenei e la distribuzione dei posti per il quarto ciclo dei percorsi abilitanti 2026/2027.

Particolare attenzione riguarda i percorsi da 30 CFU/CFA, per i quali il Decreto 170/2026 prevede una riserva del 45% dei posti destinata ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno specifico, e ai candidati che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis.

Restano inoltre previsti i percorsi da 60 CFU, quelli da 30 CFU per ulteriori abilitazioni e i percorsi da 30 o 36 CFU destinati ai vincitori di concorso privi di abilitazione.

Requisiti e prove

Per infanzia e primaria saranno richiesti i titoli di accesso previsti dalla normativa, mentre per la secondaria potranno partecipare i candidati abilitati oppure in possesso dei requisiti di servizio. Per gli ITP, il Decreto 170/2026 prevede la proroga dell’accesso con il diploma fino al 31 dicembre 2027.

La selezione dovrebbe comprendere una prova scritta computer-based di 50 quesiti in 100 minuti, una prova orale con lezione simulata e la valutazione dei titoli.

Per accedere all’orale dovrebbe essere necessario ottenere almeno 70/100, rispettando il limite del triplo dei posti disponibili per regione e classe di concorso.

Il punteggio massimo complessivo previsto è di 250 punti, ma modalità definitive e requisiti dovranno essere verificati nel bando ufficiale.