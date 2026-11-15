Stipendi docenti e ATA novembre, netto già visibile su NoiPA ma attenzione alle trattenute

Gli stipendi di novembre 2026 per docenti e personale ATA entrano nella fase conclusiva delle lavorazioni. Gli importi netti sono già disponibili nell’area riservata di NoiPA per i dipendenti inseriti nella rata ordinaria, mentre per la pubblicazione del cedolino completo bisognerà attendere il 18 novembre. L’accredito dello stipendio è invece previsto per lunedì 23 novembre.

Il personale scolastico può quindi conoscere in anticipo la somma che riceverà, anche se soltanto con la pubblicazione del cedolino sarà possibile verificare nel dettaglio tutte le voci che compongono la retribuzione, comprese eventuali trattenute e variazioni rispetto al mese precedente.

Stipendi novembre, pagamento il 23 ma attenzione alle trattenute

La data del 23 novembre riguarda il pagamento ordinario di docenti e ATA inseriti nella relativa emissione. L’effettiva disponibilità delle somme dipenderà comunque dalla lavorazione delle singole posizioni stipendiali. Per conoscere la propria data di accredito sarà quindi necessario controllare la sezione dedicata ai pagamenti su NoiPA.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli importi netti, che potrebbero risultare diversi rispetto a quelli percepiti a ottobre. Tra le possibili cause rientra l’eventuale seconda o unica rata dell’acconto IRPEF derivante dal modello 730, per i lavoratori interessati dal versamento.

A incidere sulla retribuzione potrebbero essere anche le addizionali regionali e comunali, per le quali novembre rappresenta l’ultima rata prevista nel 2026 secondo il piano delle trattenute. Non sono inoltre escluse eventuali decurtazioni legate agli scioperi di ottobre, limitatamente ai dipendenti che vi hanno partecipato e per i quali la trattenuta sia stata contabilizzata.

Per comprendere le ragioni di eventuali differenze rispetto alla mensilità precedente sarà dunque importante esaminare il cedolino completo, senza limitarsi al confronto tra gli importi netti.

Supplenti brevi, due emissioni e pagamenti fino al 27 novembre

Per i supplenti brevi e saltuari è previsto un calendario differente rispetto a quello della rata ordinaria.

Il 12 novembre è stata programmata un’emissione urgente, destinata alle rate pregresse autorizzate al pagamento entro le ore 7 della stessa giornata. Per queste somme il pagamento è indicato al 23 novembre, purché le rate risultino liquidate o in fase di liquidazione.

Una seconda emissione, questa volta speciale, è prevista per il 18 novembre e interesserà le rate autorizzate entro le ore 14. In questo caso il pagamento è programmato per il 27 novembre.

Le date indicate non assicurano automaticamente l’accredito a tutti i supplenti. Il pagamento dipende infatti dallo stato di lavorazione della singola rata. Per questo motivo è necessario controllare su NoiPA la sezione Pagamenti, verificando lo stato della rata e la relativa Data Riscossione.

Se il contratto non risulta acquisito o la rata non è stata autorizzata, sarà opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica per verificare la situazione amministrativa.

Verso dicembre, emissione ordinaria il 26 novembre

Il calendario delle lavorazioni prevede infine un altro appuntamento importante: il 26 novembre è fissata l’emissione ordinaria della rata di dicembre.

Questa data riguarda esclusivamente la lavorazione amministrativa dello stipendio del mese successivo e non deve essere confusa con quella dell’effettivo pagamento.

A dicembre è inoltre prevista l’erogazione della tredicesima mensilità, secondo il calendario e le modalità che saranno comunicate da NoiPA per le diverse posizioni stipendiali.