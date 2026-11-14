Ponte dell’Immacolata 2026, scuole chiuse per quattro giorni: ecco le Regioni dove si resta a casa anche lunedì 7 dicembre

Il ponte dell’Immacolata 2026 permetterà a molti studenti di restare a casa per quattro giorni consecutivi. Quest’anno, infatti, l’8 dicembre cade di martedì e diverse Regioni hanno stabilito di sospendere le lezioni anche lunedì 7 dicembre. Per gli alunni che frequentano la scuola dal lunedì al venerdì, la pausa inizierà quindi sabato 5 dicembre e terminerà martedì 8 dicembre, con il ritorno in classe previsto per mercoledì 9 dicembre.

Arrivano quattro giorni di vacanza

Secondo i calendari scolastici regionali relativi all’anno 2026/2027, il ponte del 7 dicembre è previsto in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. La sospensione delle lezioni riguarda anche la Provincia autonoma di Trento.

Non tutti gli studenti italiani, però, avranno automaticamente quattro giorni di vacanza. La situazione può cambiare da scuola a scuola, perché gli istituti hanno la possibilità di modificare il calendario scolastico regionale attraverso decisioni adottate nell’ambito della propria autonomia.

Questo significa che anche nelle Regioni in cui lunedì 7 dicembre non è prevista una sospensione generalizzata delle lezioni, alcune scuole potrebbero aver deciso di rimanere chiuse. Allo stesso modo, per avere conferma delle giornate senza lezioni, è sempre necessario verificare il calendario ufficiale pubblicato dal proprio istituto.

Il ponte dell’Immacolata rappresenterà così una prima occasione di riposo per molti studenti e insegnanti, prima dell’arrivo delle vacanze natalizie, che porteranno una sospensione delle attività didattiche decisamente più lunga.

Previsti nuovi scioperi

Nel frattempo, ci sono da considerare gli scioperi che con una logica diversa comportano comunque una sospensione delle lezioni per molti studenti. Il prossimo sciopero della scuola è stato proclamato per il prossimo 20 novembre, di venerdì, con una mobilitazione del mondo dell’istruzione che coinvolgerà tutto il Paese.

Naturalmente non è dato sapere chi prenderà parte allo sciopero, per cui si potrà capire se le lezioni saranno regolari o meno solo il giorno stesso dello sciopero.