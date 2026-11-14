Specializzazione sostegno: via a specifici percorsi da 30 CFU per i docenti con tre anni di servizio, fuori gli specializzati estero

Importanti novità nell’ambito della specializzazione sostegno grazie alla situazione sbloccata nei giorni scorsi dal Decreto Scuola 2026 per i percorsi abbreviati sul sostegno Indire. Situazione sbloccata a metà però, perché sono esclusi dal progetto gli specializzati estero, che invece hanno sempre fatto parte dei Corsi Indire da quando il doppio canale per la specializzazione è stato istituito con i due corsi precedenti.

Il doppio canale di specializzazione sul sostegno

Per i triennalisti invece i corsi sono in partenza e consentiranno di ottenere il titolo parallelamente al TFA sostegno. Il progetto è avviare percorsi da 30 CFU cui prenderanno parte i docenti che acquisiranno nei prossimi mesi i tre anni di servizio specifico per il grado di scuola richiesto, sia nelle scuole statali che paritarie, negli ultimi otto.

Se l’emendamento approvato dalla Commissione Cultura al Senato ha sbloccato la situazione relativa ai triennalisti, altrettanto non si può dire per gli specializzati estero per i quali al momento non si prevede alcuna inclusione nel terzo ciclo dei Corsi Indire. Situazione che inevitabilmente ha provocato la protesta della categoria esclusa dal prossimo ciclo abbreviato per la specializzazione sul sostegno dopo averne fato parte sin dalla prima ora nell’ambito dei primi due ciclo.

La protesta degli specializzati estero

La mobilitazione è già in programma con la Community Uniti per INDIRE che chiede al MIM e al MUR “di aprire immediatamente un tavolo di confronto e di garantire la parità di trattamento: non si possono lasciare nel limbo migliaia di professionisti e interrompere i percorsi di inclusione degli studenti”. Ai sindacati invece la richiesta di unirsi alla protesta, anche mediante manifestazioni in piazza, per ottenere parità di diritti. Vedremo se la situazione si sbloccherà anche per gli specializzati estero, per il momento possono festeggiare solo i triennalisti che potranno accedere ai percorsi abbreviati sul sostegno nei prossimi mesi.