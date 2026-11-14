“Il doppio canale non è sui posti residui, deve coinvolgere tutti”: arriva una settimana decisiva per i precari

“Il doppio canale non è su posti residui. Coinvolge tutti. È la battaglia più importante. Auspico quindi si trovi presto l’intesa con la Commissione europea”. Lo ribadisce Mario Pittoni, responsabile Istruzione della Lega, nei giorni in cui c’è inevitabilmente molta confusione e incertezza tra i precari per le notizie che arrivano da più parti in merito al futuro delle assunzioni extra concorsuali.

Gli emendamenti al Decreto Scuola

Al Senato la prossima settimana ci sarà la votazione decisiva per l’emendamento sul doppio canale presentato da FdI e Lega da inserire nel Decreto Scuola in approvazione entro fine novembre. Ma si tratta di un doppio canale che opererebbe unicamente sui posti residui, e questo non può rappresentare un motivo di soddisfazione per quanti credono che le assunzioni al 50% da concorsi e Gps possano essere la soluzione alla supplentite.

Lo ribadisce ancora una volta Pittoni, impegnato in prima persona nel dialogo con Bruxelles per la trasformazione delle Gps in Gpsr. Un passaggio che, questo sì, consentirebbe finalmente di ottenere un vero doppio canale che non sarebbe limitato ai posti residui dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali per il ruolo.

Da Gps a Gpsr

Proprio a proposito della nuova formula che assumerebbero le Gps, il responsabile istruzione della Lega spiega che “le GPSR servono a riportare equilibrio tra le graduatorie“.

Al di là di quello che verrà deciso dal Senato sugli emendamenti al Decreto Scuola, Pittoni assicura che “per il nostro obiettivo finale, il doppio canale di reclutamento dei docenti utile a tutti (agli studenti per la continuità didattica, agli insegnanti per uscire dall’insicurezza), servono ancora le GPSR, cioè Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo (previo via libera della Commissione europea), e meccanismi che assicurino pari dignità a tutte le graduatorie. Giustamente, di guerre fratricide la stragrande maggioranza dei docenti ha le scatole piene”.