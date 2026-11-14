Governo annulla i tagli alla scuola ma Meloni specifica: “Nessun insegnante avrebbe perso il posto”

Ufficializzata la marcia indietro del Governo sui tagli alla scuola, dopo l’inserimento del provvedimento in una prima bozza della manovra 2027 che aveva scatenato forti polemiche da parte del mondo dell’istruzione e dell’opposizione. Subito, nelle ore successive alla notizia, erano arrivate le prime reazioni. Le più significative quelle del ministro dell’Istruzione Valditara e del vicepremier Savini, che si erano detti all’oscuro della volontà del Governo di operare questi tagli, impegnandosi in prima persona per provare a trovare soluzioni alternative.

Niente più tagli

E così a pochi giorni dalla notizia dei tagli nel mondo della scuola (circa 7mila in totale, soprattutto tra i docenti ma anche sul personale Ata), arriva la decisione dopo un incontro a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali che annulla i ridimensionamenti del personale scolastico.

Valditara accoglie con soddisfazione la decisione: “Giudico molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando”.

Annuncia la marcia indietro anche Giorgia Meloni, che ci tiene però a specificare come nessun dipendente della scuola avrebbe perso il posti in virtù di questo provvedimento, che in ogni caso è stato annullato: “Durante l’incontro avuto oggi con i sindacati, il governo ha confermato che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola. Però siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio anche ribadire che non si trattava di tagli”.

Nessuno avrebbe perso il posto

La premier spiega infatti che “nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa”.

Cosa comportavano allora questi tagli? Si trattava più che altro di un adeguamento delle nuove assunzioni al calo demografico che ha fatto perdere alla scuola quasi 800mila studenti in dieci anni.

In ogni caso, si è deciso di fare marcia indietro: “Abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione a un’istituzione che consideriamo fondamentale – ha aggiunto – perché la scuola è molto più di una voce di bilancio: è il posto dove si decide che nazione saremo fra vent’anni. E questa è la ragione per la quale questo governo ha investito nella scuola più di quanto hanno fatto i suoi predecessori”.