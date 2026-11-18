Si va verso un rinvio dell’approvazione (o bocciatura) degli emendamenti alla Manovra 2027, tra cui anche quello relativo alla quattordicesima per i docenti e i tagli alla scuola, su cui il governo ha fatto marcia indietro. Attesa anche per le decisioni sul Decreto Scuola con il doppio canale di reclutamento su posti residui che consentirebbe l’assunzione dalla gps prima fascia anche su posto comune dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali per il ruolo.

La votazione attesa per oggi sembra destinata a subire un rinvio che comporterebbe il voto delle modifiche da parte della commissione dopo l’8 dicembre. Il cronoprogramma parlamentare prevede ora l’ok della Camera il 23, poi del Senato entro il 29.

Una serie di rinvii che sono figli anche dell’elevato numero di emendamenti presentati quest’anno, record rispetto passato. an parte del lavoro è già stato svolto, ma retano da votare gli ultimi emendamenti tra cui quelli che riguardano la scuola, come la quattordicesima ai docenti.

L’allungamento dei tempi per la votazione della legge di bilancio potrebbe portare ancora una volta a un esame parlamentare blindato. Secondo Orizzonte Scuola, che cita fonti parlamentari, le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge in commissione a Montecitorio potrebbero slittare a sabato 12 dicembre. Difficile che venga messa in calendario prima una votazione.

I passaggi successivi prevederebbero poi l’approdo in Aula alla Camera fissato per il 23 dicembre e il successivo passaggio-lampo al Senato entro il 29. Questo significa anche che si rende necessaria una corsia di fatto monocamerale per evitare l’esercizio provvisorio.

Resta confermato (lo era già nelle scorse ore, lo sarà ancor di più adesso dopo questo rinvio) lo sciopero della scuola previsto per dopodomani 20 novembre su cui i sindacati non avevano fatto marcia indietro nonostante l’annuncio della retromarica sui 7mila tagli al personale scolastico.