Per gli studenti di alcune regioni italiane il rientro a scuola dopo le festività natalizie sarà venerdì 8 gennaio 2027, mentre nella maggior parte del Paese le lezioni riprenderanno già giovedì 7. Il calendario scolastico 2026/2027 presenta infatti alcune differenze territoriali, sia per quanto riguarda l’ultimo giorno prima delle vacanze sia per la conclusione della pausa. Le disposizioni regionali prevedono prevalentemente la sospensione delle attività didattiche a partire dal 23 dicembre, ma non mancano territori nei quali le vacanze inizieranno il giorno della vigilia di Natale.

Rientro a scuola il 7 o l’8 gennaio: le differenze tra regioni

Sicilia e provincia autonoma di Trento concederanno agli studenti un giorno in più dopo l’Epifania. In entrambi i territori le vacanze cominceranno il 23 dicembre e termineranno il 7 gennaio, con ripresa delle lezioni il giorno successivo.

Lo stesso rientro è previsto in Toscana, dove però la sospensione delle attività didattiche scatterà soltanto giovedì 24 dicembre.

Per gli alunni di Emilia-Romagna, Veneto, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano, invece, l’ultimo giorno prima della pausa sarà il 23 dicembre, con vacanze dal 24 dicembre al 6 gennaio e ritorno sui banchi giovedì 7.

La soluzione adottata dalla maggioranza delle regioni prevede invece le vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio. È il caso di Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per la Basilicata, il calendario preso in considerazione non riporta le date specifiche della sospensione natalizia.

Scuole chiuse anche il 7 dicembre: dove è previsto il ponte

Prima delle vacanze di Natale, numerosi studenti potranno beneficiare di una pausa in occasione dell’Immacolata.

Lunedì 7 dicembre 2026 le attività didattiche saranno sospese in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, oltre che nella provincia autonoma di Trento.

A Bolzano è invece prevista una sospensione dal 5 all’8 dicembre.

Le decisioni dei singoli istituti

Le date fissate dalle regioni costituiscono il riferimento per l’organizzazione delle attività scolastiche, ma non escludono ulteriori giornate di sospensione deliberate autonomamente dagli istituti.

Per conoscere con precisione l’ultimo giorno di lezione e quello del rientro è quindi opportuno consultare le comunicazioni della propria scuola.

Dopo le festività natalizie, un’altra occasione di pausa sarà rappresentata dal Carnevale, anche in questo caso con calendari differenti a seconda del territorio.