Per migliaia di insegnanti di religione cattolica potrebbe aprirsi una nuova possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di superare l’attuale limite del 70% dei posti disponibili per le assunzioni, attraverso un incremento graduale che dovrebbe arrivare al 95% dal 1° settembre 2029.

Si tratta, per il momento, di un intervento ancora da approvare. Il sindacato Anief punta a rilanciare la questione durante l’esame del prossimo decreto Milleproroghe, dopo che gli emendamenti dedicati alla stabilizzazione erano stati ritirati in Commissione nel corso dell’iter del Decreto Scuola.

Assunzioni docenti di religione, cosa cambierebbe con la nuova norma

La modifica riguarderebbe l’articolo 2 della legge 186 del 2003, che disciplina il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. A sostenerla sono i senatori Bucalo, Pogliese e Russo, firmatari della proposta.

Il cambiamento avrebbe conseguenze soprattutto per il personale che continua a lavorare con contratti a termine. L’aumento della percentuale riservata alle assunzioni stabili permetterebbe potenzialmente a migliaia di insegnanti di accedere al ruolo, riducendo progressivamente il ricorso ai rapporti di lavoro precari.

L’obiettivo dichiarato è anche quello di avvicinare le opportunità di stabilizzazione di questa categoria a quelle riconosciute ai docenti delle altre discipline.

Milleproroghe, Anief prepara un nuovo tentativo

Il mancato avanzamento degli emendamenti durante l’esame del Decreto Scuola non ha interrotto l’iniziativa sindacale. Il prossimo appuntamento sarà il Milleproroghe, individuato come occasione per riportare la modifica normativa all’attenzione parlamentare.

A confermarlo è il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico: «Ripresenteremo la proposta al prossimo Milleproroghe». Secondo il sindacalista, è necessario offrire agli insegnanti di religione prospettive professionali più sicure, riconoscendo il lavoro svolto nelle scuole.

L’organizzazione ha già promosso incontri e attività di confronto con rappresentanti della politica e del mondo ecclesiastico per sostenere questa richiesta.

Precariato e stabilizzazione, le aspettative dei lavoratori

La questione non riguarda soltanto le procedure di reclutamento. Per Anief, il permanere di un’elevata quota di contratti a termine produce conseguenze anche sulla possibilità dei lavoratori e delle loro famiglie di programmare il futuro.

È questo l’aspetto evidenziato dalla coordinatrice nazionale Irc, Moira Pattuglia, che sollecita una soluzione alla persistente precarietà della categoria.

Anche Carmelo Mirisola, referente nazionale Irc Anief, auspica che il nuovo esame parlamentare possa condurre all’approvazione della modifica.

La possibilità di aumentare le immissioni in ruolo resta quindi subordinata a una decisione legislativa: soltanto l’eventuale approvazione della proposta consentirebbe di modificare l’attuale percentuale del 70%.