Si resta in attesa di novità nella giornata di oggi da Palazzo Madama della decisione sul doppio canale di reclutamento nell’ambito del disegno di legge n. 2053 per la conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170.

Il legame con i concorsi annuali

La proposta di legge consentirebbe di sbloccare le assunzioni da GPS su posti residui, dando così via libera a quel doppio canale di reclutamento, anche se mini, che affiancherebbe un uovo strumento per limitare il precariato a quello dei concorsi. Se dovesse arrivare l’ok dal Senato, ci sarebbe il via libera dal 2027 a un nuovo metodo assunzionale che in ogni caso non manderebbe in soffitta i concorsi ordinari.

Gli accordi presi con l’Ue, infatti, impediscono salvo nuove disposizioni, per il momento, lo stop ai concorsi scuola annuali. L’interlocuzione con Bruxelles va avanti per cercare quantomeno di limitare queste procedure alle graduatorie non sature, dando vita a mini bandi mirati.

L’idea con il mini doppio canale è quella di sbloccare anche su posto comune il sistema adottato da diversi anni sul sostegno, con lo scorrimento della prima fascia Gps su posti residui dopo le immissioni in ruolo e dal 2026 dagli elenchi regionali per il ruolo.

I posti messi a bando

Se arrivasse l’ok di Palazzo Madama, si opererebbe con assunzioni da GPS sui posti residui dai concorsi sia su posto comune che su sostegno prima fascia ed eventuale elenco aggiuntivo e, per il 2027, a normativa invariata non si prevedono modifiche alla provincia già scelta nel 2026. AL momento lo scorrimento della prima fascia Gps sostegno per il 2027 è tutt’altro che scontata, servendo un intervento legislativo che acconsenta alla sua proroga.

Come detto l’eventuale doppio canale di reclutamento su posti residui, anche se mini, non andrebbe a inficiare i concorsi ordinari, considerato che gli emendamenti presentati da Lega e FdI confermano che “La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari.”

Quindi i posti messi a bando con il prossimo concorso ordinario non dipenderanno dal numero di aspiranti inseriti nelle GPS.