Ddl Bucalo sul doppio canale: le novità dopo la ripresa dell’iter parlamentare

La ripresa dell’iter parlamentare del disegno di legge Bucalo della scorsa settimana è stata accolta favorevolmente dal mondo della scuola, da docenti e sindacati (dopo lo stop degli ultimi mesi), ma ancora non basta. Il disegno di legge punta a rendere strutturale il reclutamento dalle GPS, allargando la procedura anche al posto comune dopo che è stato applicato negli ultimi anni al sostegno con lo scorrimento della prima fascia gps (in corso, fino al 13 aprile).

La ripresa dell’iter

Proprio i sindacati come, Anief, hanno accolto favorevolmente la ripresa dell’iter parlamentare. Soddisfazione, ma prudente, anche da parte di Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua:

“Si tratta di una proposta che va nella direzione da noi sostenuta esordisce D’Aprile – ma rendere stabile un canale di reclutamento non è sufficiente se non si interviene contemporaneamente sulla disponibilità dei posti sui quali effettuare le assunzioni. Ogni anno -spiega – vengono conferite oltre 200 mila supplenze, di cui circa 100 mila sul sostegno. Una parte rilevante riguarda posti al 30 giugno, inseriti nell’organico di fatto, che si ripresentano puntualmente ogni anno e rispondono a esigenze ormai strutturali delle scuole”.

Reclutamento strutturale dalle Gps

“Il risultato è sempre lo stesso: i docenti vengono assunti a settembre, licenziati a giugno e richiamati l’anno successivo per coprire gli stessi posti. Il paradosso sarebbe quello di rendere strutturale il reclutamento dalle GPS, lasciandolo però sostanzialmente sulla carta, perché quelle stesse graduatorie continuerebbero a essere utilizzate prevalentemente per attribuire supplenze al 30 giugno anziché per effettuare assunzioni a tempo indeterminato”.

“Il problema è particolarmente evidente sul sostegno. Se si vuole dare una risposta concreta e immediata alla stabilizzazione dei docenti specializzati e garantire continuità agli alunni con disabilità, occorre trasformare subito almeno 80 mila posti di sostegno dall’organico di fatto all’organico di diritto, rendendoli disponibili per le assunzioni. Rendere strutturale il reclutamento dalle GPS è quindi un passo importante, ma deve essere accompagnato dalla trasformazione dei posti al 30 giugno in posti vacanti e disponibili al 31 agosto. Diversamente – avverte la Uil – continueremo ad avere un canale stabile di reclutamento utilizzato soprattutto per alimentare supplenze e precarietà”.