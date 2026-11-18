Proseguono gli scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS. Rispetto all’ultimo aggiornamento riportato di inizio settimana, risultano 31 nuovi turni distribuiti in 30 province, con diverse pubblicazioni inserite nelle ultime ore e sei aggiornamenti datati proprio 18 novembre. Sono sorpattutto nuove disponibilità sopravvenute considerato che gli incarichi di inizio anno, sono di fatto esauriti essendo l’anno scolastico iniziato ormai da oltre due mesi.

Le province con nuovi turni

In Abruzzo si registrano nuovi turni per L’Aquila e Chieti-Pescara, mentre per Teramo compare ora un aggiornamento precedente che non era presente nell’ultimo elenco.

In Basilicata si muove Matera, mentre in Campania arriva un nuovo turno per Benevento.

Continua a essere molto attiva l’Emilia-Romagna, con nuovi scorrimenti per Parma, Piacenza e Ravenna.

Nel Friuli Venezia Giulia si aggiorna Udine, mentre nel Lazio avanzano Frosinone e Viterbo.

In Liguria la novità riguarda La Spezia.

Molto consistente il quadro della Lombardia, dove si registrano nuovi turni per Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Pavia e Monza Brianza. Proprio Monza Brianza aggiunge due ulteriori scorrimenti, uno dei quali pubblicato oggi.

Nelle Marche si aggiorna Macerata, mentre in Molise arriva un nuovo turno per Campobasso, tra le province aggiornate nella giornata odierna.

In Piemonte si muovono Alessandria e Vercelli, mentre in Puglia arriva un nuovo aggiornamento per Bari.

In Sardegna avanzano Cagliari e Nuoro, con quest’ultima provincia aggiornata proprio oggi.

In Sicilia si registra invece un nuovo turno per Catania.

Il Veneto è tra le regioni più dinamiche dell’ultimo aggiornamento: oltre a Venezia, si aggiungono nuovi turni per Padova, Rovigo e Vicenza, tutti e tre datati 18 novembre.

Nel complesso, quindi, rispetto al precedente punto della situazione risultano 31 nuove pubblicazioni effettive in 30 province. Le novità strettamente di oggi riguardano Monza Brianza, Campobasso, Nuoro, Padova, Rovigo e Vicenza.

Tra i dati più rilevanti emerge ancora una volta la forte attività della Lombardia, insieme al nuovo blocco di scorrimenti registrato in Veneto.