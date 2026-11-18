Tutto rinviato, ancora. La decisione sull’introduzione del doppio canale di reclutamento, sia pur nella sua versione “mini” solo sui posti residui, viene rimandata ancora. Appuntamento, si spera questa volta definitivo, per domani quando si proseguirà con l’esame degli emendamenti nell’ambito dell’approvazione del decreto Scuola in Senato.

Si riparte domani mattina

Si riparte domani mattina, giovedì 19 novembre, alle 9.30.

“Domani mattina alle 8.30 si riunisce la commissione Bilancio e finisce gli ultimi tre” emendamenti, ha spiegato La Russa annunciando la tabella di marcia e non risparmiando una stoccata sul ritardo accumulato: “che non capisco perché non li hanno fatti oggi”. “Alle 9.30 apriamo l’Aula – ha proseguito la seconda carica dello Stato – va avanti fino a conclusione del provvedimento, se c’è tempo facciamo il question time e ministro Piantedosi a seguire, nella nottata”.

L’impatto del mini doppio canale

Giornata dunque decisiva per il futuro prossimo del reclutamento dei precari che potrebbero beneficiare delle assunzioni da gps prima fascia anche da posto comune, con l’estensione di quanto avviene già di fatto con il sostegno dopo le immissioni in ruolo annuali e, da quest’anno (ma si riparte anche l’anno prossimo) con lo scorrimento degli elenchi regionali per il ruolo per idonei e vincitori dei concorsi scuola, Pnrr compresi (dall’anno prossimo entrano in gioco anche i partecipanti al Pnrr 3, esclusi quest’anno per questioni di tempistiche).

Che impatto potrebbe avere un doppio canale del genere sulle assunzioni extra canale ordinario da affiancare ai concorsi? Secondo le stime, quest’anno avrebbero consentito a 6mila docenti di essere stabilizzati. Pochi probabilmente rispetto a quelli che potrebbe stabilizzare un doppio canale pieno, ma comunque un miglioramento non da poco rispetto alla situazione attuale. Appuntamento a domani per capire se si procederà o meno.