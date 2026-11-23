Per l’anno scolastico 2027/2028 si prepara un sistema di assunzioni dei docenti basato su tre diversi canali di reclutamento. L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito è utilizzare più procedure per coprire il maggior numero possibile di cattedre vacanti, evitando che i posti disponibili rimangano senza un docente di ruolo.
La novità è proprio questa: le immissioni in ruolo non passeranno esclusivamente dai concorsi, ma potranno coinvolgere anche gli insegnanti presenti nelle graduatorie già esistenti e negli elenchi regionali. A questi percorsi si aggiunge la possibilità di utilizzare le GPS di prima fascia per gli eventuali posti residui.
Primo canale: circa 16.500 assunzioni dalle graduatorie esistenti
La parte più consistente delle assunzioni dovrebbe arrivare dalle graduatorie già disponibili. Si parla di circa 16.500 docenti, che potranno essere individuati senza dover necessariamente attendere lo svolgimento di nuovi concorsi.
Il Ministero utilizzerà sia le graduatorie dei precedenti concorsi ordinari sia quelle delle procedure finanziate nell’ambito del PNRR.
Questo significa che molti insegnanti che hanno già superato una procedura concorsuale potranno avere nuove possibilità di ottenere il ruolo attraverso lo scorrimento delle graduatorie.
Per gli eventuali posti ancora disponibili è previsto anche il ricorso alle GPS di prima fascia e ai relativi elenchi aggiuntivi.
Un passaggio particolarmente importante per gli insegnanti abilitati e specializzati sul sostegno, compresi coloro che conseguiranno il titolo necessario entro la scadenza stabilita per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi.
Secondo canale: quasi 14mila posti con il nuovo concorso ordinario
Il secondo percorso sarà rappresentato dal quarto concorso ordinario, per il quale il Ministero ha già ottenuto l’autorizzazione a bandire 13.868 posti.
La particolarità riguarda le classi di concorso interessate. Il nuovo bando non sarà aperto indistintamente per tutte le discipline e tipologie di posto, ma riguarderà soltanto quelle per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie già utilizzabili.
Dove esistono ancora graduatorie dalle quali assumere, il Ministero continuerà ad attingere a quelle. Dove invece non ci sono più candidati disponibili nelle graduatorie utilizzabili, interverrà il nuovo concorso.
Le relative graduatorie di merito dovrebbero essere utilizzabili già per le assunzioni dell’anno scolastico 2027/2028.
Terzo canale: gli elenchi regionali per recuperare altri posti
Il terzo canale entrerà in gioco per le cattedre che dovessero rimanere disponibili dopo l’utilizzo delle graduatorie esistenti e del nuovo concorso.
In questo caso si farà ricorso agli elenchi regionali, che saranno ricostituiti per l’anno scolastico 2027/2028.
La finalità è ampliare ulteriormente il numero di insegnanti dai quali poter attingere, soprattutto quando le procedure ordinarie non consentono di coprire tutti i posti autorizzati.
Gli elenchi regionali rappresenteranno quindi un’ulteriore possibilità di accesso al ruolo, senza dover necessariamente partecipare a un nuovo concorso.