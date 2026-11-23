Si avverte l’inevitabile rallentamento delle nomine Gps mediante algoritmo per le supplenze man mano che ci si avvicina alla fine dell’anno solare, momento in cui questo strumento cesserà di operare. Nel frattempo, però, anche se in maniera più esigua rispetto alle ultime settimane e soprattutto rispetto alle prime settimane dell’anno scolastico, proseguono gli scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS anche nella giornata del 23 novembre. Rispetto al nostro precedente aggiornamento, risultano sette nuovi turni effettivi, concentrati soprattutto in Emilia-Romagna.

Le nuove nomine di oggi

Proprio in Emilia-Romagna si registra il maggior numero di novità, con nuovi scorrimenti per Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini.

In Liguria si aggiorna invece Imperia, con un nuovo turno datato 23 novembre.

Novità anche in Lombardia, dove avanzano Monza Brianza e Sondrio, entrambe interessate da un nuovo turno nella stessa giornata.

Per Roma, invece, non si tratta di un nuovo scorrimento: rispetto al precedente aggiornamento è stato aggiunto soltanto lo specchietto riassuntivo dell’undicesimo turno, già conteggiato.

Da tenere separata anche Foggia, dove compare già un nuovo turno datato 24 novembre. Trattandosi di una pubblicazione riferita alla giornata successiva, non rientra tra le novità del 23 novembre.

Nel complesso, quindi, le nuove province interessate sono Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Rimini, Imperia, Monza Brianza e Sondrio, con l’Emilia-Romagna che concentra da sola quattro dei sette aggiornamenti.

Il nuovo bando di concorso

Nel frattempo oggi abbiamo assistito alle prime novità ufficiali circa il nuovo bando di concorso che, come da richiesta dei sindacati e di una parte politica come l’onorevole Pittoni, non riguarderà tutte le classi di concorso indiscriminatamente ma solo quelle dove le graduatorie risultano vacanti: “Si è conclusa positivamente la trattativa con la Commissione europea per contenere nell’attuale fase l’utilizzo dello strumento concorsuale per l’assunzione di docenti, in presenza di graduatorie ancora da smaltire. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha ottenuto l’autorizzazione a bandire il nuovo concorso ordinario per circa 14mila posti limitatamente alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili”.