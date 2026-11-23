Il prossimo concorso docenti non riguarderà tutte le classi di concorso e tutte le tipologie di posto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti scelto di limitare la nuova procedura alle sole situazioni in cui le graduatorie attualmente disponibili risultano completamente esaurite. Questo significa che non saranno banditi nuovi posti dove esistono ancora graduatorie utilizzabili per le assunzioni.

È questo uno degli aspetti più importanti del quarto concorso ordinario, che metterà a disposizione complessivamente 13.868 posti. La distribuzione prevede 7.668 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, sia su posto comune sia sul sostegno, e 6.200 posti per la scuola secondaria, esclusivamente su posto comune.

Niente concorso sul sostegno nella scuola secondaria

La novità più significativa riguarda proprio gli insegnanti specializzati sul sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Per questa tipologia di posto non è previsto alcun nuovo concorso, né alle medie né alle superiori.

La ragione sarebbe legata alla presenza di graduatorie già costituite, considerate sufficienti per coprire le assunzioni in ruolo previste per l’anno scolastico 2027/2028.

Questo non significa, quindi, che non ci saranno assunzioni di docenti di sostegno nella scuola secondaria. Significa piuttosto che, secondo le valutazioni alla base della procedura, non sarebbe necessario selezionare nuovi candidati attraverso un ulteriore concorso, potendo utilizzare quelli già presenti nelle graduatorie.

Lo stesso principio riguarda le altre classi di concorso escluse dal nuovo bando. Dove ci sono ancora aspiranti da assumere attraverso graduatorie valide, il Ministero non prevede di attivare una nuova selezione. I posti messi a concorso saranno dunque concentrati esclusivamente nelle classi di concorso e nelle tipologie di posto per le quali non risultano più candidati nelle graduatorie utilizzabili.

Per quanto riguarda la partecipazione, potrebbe essere consentito l’accesso con riserva ai candidati che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 31 dicembre 2026. Lo scioglimento della riserva è previsto tra il 14 dicembre 2026 e il 4 gennaio 2027.

L’assenza di un nuovo bando per una determinata classe di concorso o tipologia di posto non equivale all’assenza di assunzioni, ma indica che il Ministero ritiene di poter utilizzare le graduatorie già esistenti.