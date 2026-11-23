Subito dopo il semaforo verde al doppio canale di reclutamento docenti, arrivano i bandi per il prossimo concorso scuola 2027, come ampiamente anticipato nelle scorse settimane anche in virtù dei segnali preparatori che non lasciavano spazio a molti dubbi: revisione delle tabelle di valutazione e ricognizione della aule informatiche per le prove.

Bando da 14mila posti

Secondo quanto riportato oggi da Orizzonte Scuola, ci sarebbe il via libera incassato dal Ministero per l’autorizzazione a bandire il quarto concorso ordinario per circa 14mila posti. Come auspicato nelle scorse settimane, non si tratta di un nuovo concorsone ma di un bando mirato per andare a coprire classi di concorso e atipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili.

Non c’è ancora la data ufficiale, ma nei prossimi giorni dovrebbero essere pubblicati i bandi dei concorsi ordinari per infanzia, primaria e secondaria.

I requisiti

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere requisiti differenti a seconda del grado di scuola e della tipologia di posto per cui intendono concorrere.

Per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune sono previsti specifici titoli di accesso, da verificare nel dettaglio.

Per la scuola secondaria, è necessario possedere l’abilitazione all’insegnamento oppure un titolo di studio valido per la classe di concorso richiesta, accompagnato da almeno tre anni di servizio svolti nelle scuole statali nei cinque anni precedenti. Il servizio può essere anche non continuativo, ma almeno uno dei tre anni deve essere stato prestato nella specifica classe di concorso per la quale si presenta domanda.

Per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), l’accesso è consentito a chi possiede l’abilitazione oppure un diploma tecnico o professionale valido secondo il DPR 19/2016 e il DM 259/2017. In alternativa, è possibile partecipare con un diploma ITS coerente con la classe di concorso richiesta.

Per quanto riguarda i posti di sostegno, è indispensabile essere in possesso del titolo di specializzazione conseguito secondo la normativa italiana oppure di un titolo equivalente ottenuto all’estero e regolarmente riconosciuto in Italia.

Resta infine da chiarire la possibilità di partecipare al concorso con riserva. Questa eventualità potrebbe essere prevista, ma bisognerà attendere ulteriori indicazioni per conoscere le condizioni e le modalità di ammissione.