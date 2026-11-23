Il problema del precariato degli insegnanti di sostegno potrebbe trovare una prima risposta nella prossima legge di Bilancio. Al centro della discussione c’è una contraddizione che da anni caratterizza il sistema scolastico italiano: le scuole hanno bisogno di migliaia di docenti di sostegno ogni anno, ma una parte consistente di questi posti continua a essere considerata temporanea, impedendo di utilizzarli per assumere insegnanti a tempo indeterminato.
Il bisogno di personale rimane sostanzialmente stabile, mentre i contratti devono essere rinnovati di anno in anno. Le conseguenze riguardano non soltanto i docenti precari, ma soprattutto gli studenti con disabilità, che rischiano di dover ricominciare ogni settembre il percorso con un nuovo insegnante.
Cosa potrebbe cambiare con la legge di Bilancio 2027
L’obiettivo delle modifiche presentate in Parlamento è trasformare una parte delle cattedre oggi assegnate annualmente in posti stabili. Questo consentirebbe di aumentare le possibilità di assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti specializzati.
Le proposte prevedono interventi differenti. Una punta a rendere permanenti 2.000 cattedre, mentre un’altra propone un intervento molto più ampio, che interesserebbe 15.000 posti già dall’anno scolastico 2027/2028. Una terza iniziativa si concentra invece sulla necessità di garantire agli studenti una maggiore stabilità nel rapporto con gli insegnanti.
Per essere autorizzate, le 17.000 assunzioni dovranno essere valutate durante l’esame parlamentare della manovra. Anche qualora una delle proposte venisse approvata, la trasformazione delle cattedre sarebbe il primo passaggio necessario per consentire le successive assunzioni.
Perché la questione è importante per i docenti di sostegno
Ciò consentirebbe il superamento, almeno parziale, di un sistema che ricorre ogni anno alle supplenze anche per rispondere a esigenze che si ripresentano regolarmente.
Per un insegnante precario questo potrebbe tradursi in maggiori opportunità di ottenere il ruolo. Per gli studenti e le famiglie significherebbe aumentare le possibilità di conservare nel tempo un rapporto educativo già costruito.
Resta invece ancora fuori dalle proposte individuate un’altra questione: quella degli insegnanti la cui permanenza viene richiesta dalle famiglie. Anche in questi casi, infatti, la conferma per un altro anno scolastico non equivale alla stabilizzazione del posto o del docente.