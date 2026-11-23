Il doppio canale di reclutamento sui posti residui come punto di partenza, guai a considerarlo un traguardo definitivo già raggiunto. E’ il clima che si respira attorno alla notizia che dal prossimo anno anche su posto comune si potrà essere assunti da gps prima fascia anche senza dover necessariamente superare un concorso ordinario.

L’estensione al posto comune

L’estensione al posto comune della procedura adottata negli ultimi anni sul sostegno con lo scorrimento della prima fascia gps dopo immissioni in ruolo e (dal 2026) elenchi regionali per il ruolo, è una boccata d’aria fresca per la questione del reclutamento docenti e del superamento del precariato. Ma, è opinione comune che se non si procede su tutti i posti disponibili e non solo sui posti residui, questo doppio canale di reclutamento rischia di trasformarsi in un’occasione persa, soprattutto se dovesse impedire o anche solo rallentare la trasformazione delle Gps in Gpsr al vaglio di Bruxelles che aprirebbero a un vero doppio canale di reclutamento.

«Si possono trasformare, piano piano, i posti dell’organico di fatto in posti dell’organico di diritto. Condivido che bisogna aumentare i posti di sostegno. L’ho sempre detto anche pubblicamente. I ragazzi con disabilità non possono diventare dei numeri. Non dico tutti, perché conosco le difficoltà e i problemi che dobbiamo affrontare. È la strada per garantire continuità agli alunni con disabilità e, nello stesso tempo, ridurre il precariato. Sono disponibilissima a iniziare un altro lavoro».

Il problema dei posti in deroga

Carmela Bucalo, senatrice di Fratelli d’Italia, intervenuta a Orizzonte Scuola TV, sostiene la necessità di trasformare gradualmente i posti di sostegno in deroga in posti stabili, per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità e ridurre il precariato dei docenti. Una mossa che unitamente al doppio canale di reclutamento consentirebbe di dare una spallata definitiva al problema della discontinuità didattica al’interno della scuola italiana.