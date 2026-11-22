Dal 2027/2028 i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS potranno avere una possibilità in più per ottenere il ruolo, non soltanto sul sostegno ma anche sui posti comuni. La novità, contenuta negli emendamenti al decreto Scuola approvati in prima lettura al Senato, viene accolta positivamente dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che però invita a non considerarla una soluzione definitiva al problema del precariato.

Infatti le assunzioni dalle GPS scatteranno soltanto dopo le ordinarie immissioni in ruolo e riguarderanno esclusivamente i posti rimasti disponibili. Non si tratta, quindi, di mettere sullo stesso piano concorsi e graduatorie provinciali, ma di utilizzare queste ultime quando le procedure ordinarie non hanno consentito di coprire tutte le cattedre.

Perché il nuovo sistema non è ancora un vero doppio canale

Secondo il CNDDU, il limite principale della riforma è proprio questo. Sebbene la possibilità di assumere dalle GPS diventi permanente, continuerà ad avere un ruolo secondario rispetto alle procedure concorsuali.

Il Coordinamento ritiene invece necessario un sistema nel quale anche l’esperienza maturata attraverso anni di insegnamento possa avere un peso preciso nella programmazione delle assunzioni.

Questo non significa eliminare i concorsi o penalizzare chi ha ottenuto una posizione nelle relative graduatorie. L’obiettivo è riconoscere anche ai docenti precari qualificati, attraverso requisiti e verifiche rigorose, un percorso di accesso al ruolo che non dipenda esclusivamente dalla presenza di posti avanzati.

È questa la differenza rispetto al progetto delle GPSR, le graduatorie provinciali per il ruolo, sostenuto da Mario Pittoni: nel sistema appena approvato le GPS intervengono dopo, mentre in un doppio canale effettivo avrebbero uno spazio definito fin dall’inizio nella distribuzione delle assunzioni.

Il problema non riguarda soltanto i precari

Il CNDDU richiama l’attenzione su un’altra contraddizione del sistema scolastico. Da una parte ci sono insegnanti precari che continuano a lavorare attraverso contratti a tempo determinato; dall’altra ci sono docenti già assunti che, anche dopo molti anni, non riescono a trasferirsi nella provincia in cui risiedono.

La situazione viene segnalata in particolare per la classe di concorso A046, Discipline giuridiche ed economiche.

Per il Coordinamento, affrontare separatamente assunzioni e trasferimenti rischia di lasciare irrisolti entrambi i problemi. Prima di decidere come assegnare le cattedre, sarebbe quindi necessario conoscere con precisione quanti posti siano effettivamente disponibili nelle diverse province, per quali insegnamenti e quanti docenti di ruolo abbiano richiesto senza successo un trasferimento.

Non basta creare nuove possibilità di assunzione se contemporaneamente non si interviene sulle difficoltà di mobilità di chi lavora già stabilmente nella scuola.

Un altro aspetto riguarda le cattedre che vengono assegnate ogni anno ai supplenti. Se un posto continua a essere necessario per diversi anni, secondo il CNDDU bisogna verificare perché non venga utilizzato per un’assunzione stabile. Il rischio, altrimenti, è continuare ad alimentare il precariato anche in presenza di esigenze scolastiche che non sono temporanee.

Anche il vincolo triennale rischia di creare nuove difficoltà

Tra gli aspetti contestati anche il vincolo triennale previsto per i docenti assunti attraverso la nuova procedura.

Il Coordinamento riconosce l’importanza della continuità didattica, ma ritiene che questa esigenza non debba tradursi automaticamente in limitazioni identiche per tutti, senza considerare le diverse situazioni familiari e territoriali.

Il timore è che i docenti che riusciranno finalmente a ottenere il ruolo attraverso le GPS possano poi ritrovarsi nelle stesse difficoltà di trasferimento già incontrate da molti insegnanti assunti negli anni precedenti.

Per questo vengono richiesti correttivi capaci di conciliare la stabilità del personale nelle scuole con le esigenze personali dei lavoratori.

Cosa chiede il Coordinamento al ministro Valditara

La richiesta rivolta al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è di accompagnare il nuovo sistema di reclutamento con una verifica nazionale degli organici scolastici.

Il CNDDU vuole che, prima delle successive operazioni di mobilità e assunzione, siano disponibili dati chiari sulle cattedre vacanti in ciascuna provincia, in modo da individuare gli squilibri e programmare meglio la distribuzione del personale.

Chiede inoltre che il percorso verso un doppio canale di reclutamento più completo prosegua attraverso ulteriori interventi legislativi.

La nuova procedura rappresenta un’opportunità aggiuntiva per i precari, ma non garantisce da sola un aumento delle assunzioni né la soluzione dei problemi di mobilità. Il suo valore effettivo dipenderà da quanti posti potranno essere coperti attraverso le GPS e dalla capacità di intervenire sulle cause che continuano a produrre cattedre scoperte, supplenze ripetute e difficoltà nei trasferimenti.