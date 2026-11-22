Migliaia di cattedre di sostegno ogni anno vengono assegnate ai supplenti, anziché essere utilizzate per assumere insegnanti a tempo indeterminato. Sono i cosiddetti posti in deroga, che rientrano nell’organico di fatto e non possono essere utilizzati per le normali immissioni in ruolo.

ANIEF chiede di cambiare questo sistema, trasformando una parte di questi posti in cattedre stabili. In questo modo sarebbe possibile assumere docenti di sostegno a tempo indeterminato su posti che oggi vengono coperti attraverso incarichi temporanei.

Che cosa potrebbe cambiare dal 2027?

Nella Legge di Bilancio 2027-2029 sono stati presentati tre emendamenti che riprendono le richieste del sindacato. Uno propone di aumentare di 2.000 unità i posti di sostegno, mentre un altro prevede un incremento di 15.000 posti a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Una terza proposta riguarda direttamente la continuità didattica degli studenti con disabilità.

I 2.000 e i 15.000 posti non sono assunzioni già decise e non vanno automaticamente sommati. Sono numeri contenuti in due differenti proposte parlamentari, che devono ancora essere esaminate e approvate.

La richiesta originaria di ANIEF prevedeva invece un intervento più graduale, con la stabilizzazione di 20.000 posti complessivi tra il 2027 e il 2030.

Perché è importante trasformare i posti in deroga?

Un posto in deroga viene utilizzato per rispondere alle necessità degli alunni con disabilità, ma rimane un posto temporaneo. Anche quando la necessità di avere un insegnante di sostegno si ripresenta negli anni successivi, quella cattedra non diventa automaticamente stabile.

Trasformandola in un posto dell’organico di diritto, invece, sarebbe possibile utilizzarla per le assunzioni a tempo indeterminato. Questo consentirebbe di ridurre il ricorso alle supplenze e, secondo ANIEF, di limitare i frequenti cambi di insegnante che gli alunni con disabilità subiscono all’inizio di ogni anno scolastico.

C’è poi il problema dei docenti di sostegno confermati su richiesta delle famiglie. Su questo punto, nella prima bozza degli emendamenti, non compare ancora una proposta specifica per stabilizzare i relativi posti. Il sindacato spera che venga introdotta prima dell’esame definitivo.

La novità non riguarda una nuova graduatoria o una procedura di assunzione già avviata. Si sta cercando di aumentare il numero di cattedre stabili di sostegno sulle quali, in futuro, sarà possibile effettuare immissioni in ruolo.

Se gli emendamenti verranno approvati, potranno quindi aumentare i posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato già dall’anno scolastico 2027/2028. Se invece non saranno approvati, le misure proposte non entreranno in vigore.