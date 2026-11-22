In attesa di capire quali novità arriveranno per il personale scolastico dal rinnovo della parte normativa del contratto scuola, in corso in questi giorni, c’è già la certezza che dal 1° gennaio 2027 arriveranno nuovi aumenti negli stipendi di docenti e personale ATA. Si tratta dell’ultima tranche prevista dal contratto collettivo nazionale Istruzione e Ricerca 2025-2027, firmato definitivamente il 1° luglio 2026.

Per il rinnovo della parte normativa, i sindacati stanno insistendo su una serie di questioni, tra cui l’inserimento dei buoni pasto per tutto il personale scolastico. Una battaglia non semplice, considerata la copertura economica che richiederebbe, ma su cui i sindacati puntano molto, soprattutto considerato che quello della scuola è l’unico comparto che ancora non beneficia, tra tutti quelli della pubblica amministrazione, di questo bonus.

Gli incrementi non saranno uguali per tutti, ma dipenderanno dal profilo professionale e dagli anni di servizio. È importante chiarire che non si tratta di un nuovo aumento contrattuale, ma del completamento degli incrementi già stabiliti dal rinnovo.

Quanto aumentano gli stipendi da gennaio 2027

Secondo le tabelle ARAN, il rinnovo contrattuale prevede, a regime, un aumento medio di 137 euro lordi mensili per il personale del comparto, che sale a 143 euro lordi per i docenti della scuola. Queste cifre rappresentano però l’incremento complessivo del contratto, non quello che arriverà interamente a gennaio.

L’ultima tranche del 2027 sarà infatti più contenuta. Per esempio, un insegnante della scuola dell’infanzia o primaria con un’anzianità compresa tra 0 e 8 anni riceverà 33,27 euro lordi mensili in più sullo stipendio tabellare rispetto al 2026. Per un collaboratore ATA della stessa fascia l’aumento sarà di 25,90 euro, mentre per un assistente ATA arriverà a 28,87 euro lordi mensili.

A questi importi bisogna aggiungere gli incrementi previsti per alcune voci accessorie della retribuzione.

Per gli insegnanti aumenterà anche la Retribuzione professionale docenti (RPD), con importi mensili compresi tra 5,30 e 8,30 euro lordi, a seconda dell’anzianità di servizio.

Anche il personale ATA beneficerà di un aggiornamento del Compenso individuale accessorio (CIA): 5,80 euro per collaboratori e operatori, 6,40 euro per gli assistenti e 7,10 euro per i funzionari. Per i DSGA è previsto inoltre un incremento annuo lordo di 197,10 euro della parte fissa dell’indennità di direzione.

Gli aumenti delle voci accessorie saranno corrisposti per 12 mensilità.

A gennaio anche 110 euro una tantum per alcuni ATA

Un’altra novità riguarda esclusivamente il personale ATA. A gennaio 2027 è previsto il pagamento di 110 euro lordi una tantum, destinato a chi era in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 con contratto a tempo indeterminato, annuale oppure fino al termine delle attività didattiche.

Per i lavoratori a tempo determinato sono richieste due condizioni: il contratto deve essere iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non deve essere cessato anticipatamente. Per chi lavorava a tempo parziale, l’importo sarà proporzionato all’orario di servizio.

Quanto arriverà effettivamente in busta paga?

Gli importi indicati sono tutti lordi, quindi le somme nette saranno inferiori e dipenderanno dalle trattenute fiscali e previdenziali applicate a ciascun dipendente.

Per fare un esempio concreto, un docente della primaria con 0-8 anni di anzianità avrà un incremento di 33,27 euro lordi sul tabellare, oltre a 5,30 euro lordi sulla RPD. Le due voci, però, sono corrisposte rispettivamente su 13 e 12 mensilità.

Lo stesso principio vale per il personale ATA, che dovrà considerare sia l’aumento dello stipendio tabellare sia quello del CIA.