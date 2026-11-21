Nuove opportunità di lavoro per docenti ed educatori, con ulteriori concorsi pubblici aperti e scadenze comprese tra novembre e dicembre 2026. Le selezioni riguardano insegnanti tecnico-pratici, educatori per i servizi dell’infanzia e docenti dei Conservatori. Diverse procedure prevedono assunzioni a tempo indeterminato, mentre i requisiti di partecipazione cambiano in base al profilo professionale richiesto.

Si tratta di opportunità che si aggiungono ai bandi già segnalati nei giorni scorsi, ampliando il quadro delle selezioni attualmente disponibili.

Concorsi per insegnanti ed educatori, nuovi posti a Milano, Conegliano e Campobasso

Tra le opportunità più interessanti figura il concorso del Comune di Milano, che ha pubblicato una selezione per esami finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di due insegnanti tecnico-pratici per la conversazione in lingua inglese, classe di concorso BB02. Gli interessati potranno presentare domanda entro il 9 dicembre 2026, verificando i requisiti previsti dal bando ufficiale.

Nuove possibilità occupazionali arrivano anche dal Veneto, dove l’IPAB Asilo Umberto I di Conegliano, in provincia di Treviso, ha avviato una procedura per l’assunzione di tre educatori destinati ai servizi dell’infanzia, con contratto a tempo indeterminato. La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. Il termine per candidarsi è fissato al 16 dicembre 2026.

Un’altra procedura è stata pubblicata dal Comune di Campobasso, che ricerca un educatore per l’asilo nido comunale da assumere a tempo indeterminato. In questo caso, però, il concorso è riservato agli appartenenti alle categorie protette, con iscrizione al collocamento mirato previsto dalla legge 68/1999. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 novembre.

Concorsi per docenti dei Conservatori, nuovi bandi con scadenza a dicembre

Accanto alle selezioni per insegnanti ed educatori, sono stati pubblicati anche diversi concorsi nel settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con posti a tempo indeterminato nei Conservatori italiani.

Tra le procedure più recenti figurano quelle del Conservatorio di Milano, che ricerca un docente di Pedagogia musicale e psicologia della musica e un docente di Musica da camera. Per entrambe le selezioni la scadenza delle candidature è fissata al 20 dicembre 2026.

Un’altra opportunità riguarda i Conservatori di Venezia e Novara, interessati da una procedura per due posti complessivi nell’insegnamento di Musica da camera vocale e strumentale. Le domande potranno essere presentate fino al 21 dicembre.

Sono inoltre aperte due selezioni per l’insegnamento del Violoncello. La prima riguarda il Conservatorio di Siena, con un posto disponibile e scadenza il 21 dicembre, mentre la seconda interessa il Conservatorio di Pescara, dove è previsto un posto e il termine per candidarsi è fissato al 19 dicembre.

Le procedure AFAM sono distinte dai concorsi ordinari per l’insegnamento nelle scuole statali e richiedono il possesso dei titoli specifici previsti dai rispettivi bandi.