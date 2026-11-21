Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci, ha presentato alla Camera una serie di emendamenti al decreto Scuola. Tra le proposte più significative c’è un aumento dello stipendio di 150 euro netti al mese per tutti i docenti statali, a partire dal 1° settembre 2027.

Cosa prevede l’aumento

L’incremento comprenderebbe anche la tredicesima e interesserebbe sia gli insegnanti di ruolo sia i precari con contratto fino al termine delle attività didattiche o fino al 31 agosto.

Si tratterebbe di un aumento strutturale, quindi non di un bonus una tantum, ma di un incremento stabile della retribuzione.

La misura avrebbe un costo stimato di 1,3 miliardi di euro nel 2027 e di 3,9 miliardi annui a partire dal 2028. Per finanziarla, la proposta prevede una revisione delle agevolazioni fiscali, una riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi e maggiori entrate provenienti dai giochi e dall’imposta sui servizi digitali.

Il pacchetto contiene anche una seconda misura economica: 150 milioni di euro aggiuntivi ogni anno per il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Queste risorse sarebbero destinate a un’indennità perequativa per gli insegnanti che lavorano nelle aree montane, nelle piccole isole o in sedi considerate disagiate.

I nuovi emendamenti per la Camera

Per il momento, si tratta soltanto di proposte emendative. L’aumento di 150 euro netti non è stato approvato e la sua eventuale introduzione dipenderà dall’esame parlamentare del decreto Scuola.

Il decreto Scuola è già passato dal Senato, ma questo non impedisce di presentare nuovi emendamenti alla Camera.

Il motivo è che in Italia vige il bicameralismo perfetto: Camera e Senato devono approvare lo stesso identico testo di legge.

Il procedimento funziona così: può modificarlo attraverso gli emendamenti e approva il testo, il decreto passa alla Camera, dove i deputati possono presentare nuovi emendamenti, anche su argomenti già affrontati al Senato. Se la Camera approva il testo senza modifiche, il provvedimento è definitivamente approvato. Se invece la Camera approva anche un solo emendamento che modifica il testo, il decreto deve tornare al Senato per una nuova approvazione.