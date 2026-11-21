Il Senato ha approvato un emendamento che introduce una nuova possibilità di assunzione per i docenti inseriti nella prima fascia GPS, anche su posto comune. Dal prossimo anno, dopo aver effettuato le assunzioni attraverso le procedure concorsuali, i posti che rimangono disponibili potranno essere assegnati anche attraverso le GPS di prima fascia. Ma non si tratta di un vero doppio canale al 50%, come richiesto dal sindacato Anief.

Cosa cambia

La differenza è questa:

Doppio canale al 50%: metà delle assunzioni attraverso i concorsi e metà attraverso le GPS.

Sistema approvato: le GPS vengono utilizzate soltanto per coprire i posti rimasti disponibili dopo le altre procedure.

La senatrice Carmela Bucalo, che ha presentato l’emendamento, ha spiegato che inizialmente l’obiettivo era più ambizioso, ma una proposta che prevedesse il 50% delle assunzioni dalle GPS non sarebbe stata approvata.

Secondo Bucalo, infatti, esistono ostacoli legati alle regole sul reclutamento tramite concorso e agli impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea.

La senatrice racconta anche che l’emendamento ha dovuto superare il confronto con tre ministeri: Istruzione, Pubblica amministrazione ed Economia. Proprio i ritardi nell’arrivo dei pareri ministeriali l’avevano costretta a ritirarlo temporaneamente, per poi ripresentarlo in Aula, dove è stato approvato.

Le Gpsr

Bucalo ha voluto quindi sottolineare che al momento non è stato possibile ottenere il 50% delle assunzioni dalle GPS, ma è stato introdotto il principio secondo cui si può diventare docenti di ruolo anche attraverso queste graduatorie, senza passare esclusivamente dal concorso. Per Bucalo è un primo risultato, non la soluzione definitiva al precariato.

Lo ha spiegato in questi giorni anche il senatore Pittoni, responsabile istruzione della Lega, impegnato in prima persona nell’approvazione del doppio canale di reclutamento con Bruxelles. Proprio l’Ue sta ancora vagliando la possibilità di trasformare le Gps in Gpsr, cosa che consentirebbe finalmente l’introduzione di un vero doppio canale di reclutamento, non solo su posti residui.