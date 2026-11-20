Nuovo aggiornamento per le supplenze da GaE e GPS. Rispetto al quadro che avevamo verificato nella prima parte della giornata, nel pomeriggio del 20 novembre si sono aggiunti 19 ulteriori turni effettivi, con nuovi movimenti in diverse regioni.

In Basilicata si registra un nuovo turno per Potenza, mentre in Calabria si aggiorna Cosenza.

Nuove pubblicazioni anche in Emilia-Romagna. Bologna aggiunge un turno del 19 novembre, mentre Parma e Piacenza si aggiornano con nuovi scorrimenti del 20 novembre.

Tra le novità più rilevanti c’è il Lazio, dove Roma arriva all’undicesimo turno. Si tratta di uno degli avanzamenti più significativi dell’ultimo aggiornamento.

Molto attiva anche la Lombardia, con nuovi turni per Milano, Monza Brianza, Sondrio e Varese. Tutti gli aggiornamenti risultano datati 20 novembre.

In Piemonte si registrano diversi movimenti: Alessandria, Verbano Cusio Ossola e Vercelli aggiungono turni del 19 novembre, mentre Asti e Torino si aggiornano il 20 novembre.

Nuovi scorrimenti anche in Sicilia, con Siracusa, in Toscana, con Pisa, e in Umbria, dove si aggiorna Terni.

Chiude il quadro il Veneto, con un nuovo turno per Verona.

Nel complesso, quindi, il solo aggiornamento pomeridiano porta 19 nuovi turni, con movimenti particolarmente significativi in Lombardia e Piemonte. Tra le province da segnalare maggiormente ci sono Roma, Milano e Torino, tutte interessate da nuovi scorrimenti.