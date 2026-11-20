Dopo la risoluzione della questione relativa al Decreto Scuola con l’introduzione del doppio canale di reclutamento sui posti residui, l’attenzione del mondo della scuola si sposta sul rinnovo di contratto scuola parte normativa ancora in sospeso dopo il rinnovo della parte economica concluso la scorsa estate.

Trattativa da chiudere a breve

In realtà anche la parte normativa è interessata, sotto alcuni aspetti, da aspetti economici indiretti. Non si parla naturalmente di aumenti di stipendio, ma di bonus che inciderebbero indirettamente sul potere d’acquisto del personale scolastico mensilmente. Il riferimento è ai buoni pasto scuola, che sindacati come Anief intendono discutere nell’ambito del tavolo della trattativa con Aran in questi giorni.

L’obiettivo delle parti è concludere la trattativa entro la fine dell’anno, ma è evidente come il buon esito di queste singole contrattazione diventerà decisivo in questo senso.

La questione dei ticket per i pasti rientra nella trattativa per la tutela del welfare aziendale. I sindacati puntano forte sul fatto che il comparto scuola al momento è rimasto di fatto l’unico della pubblica amministrazione cui ancora vengono negati i buoni pasti. Cavallini di Anief sottolinea come sia “fondamentale prevedere il buono pasto per tutto il personale della scuola, visto che è l’unico personale che non ha questo riconoscimento all’interno del proprio lavoro”.

Non solo agli Ata

In questo senso, come spesso accade, la partita si gioca sul reperimento dei fondi per finanziare un simile bonus che, soprattutto se garantito a tutto il personale scolastico, richiederebbe uno sforzo economico per le casse dello Stato non indifferente. Per questo si era ipotizzato inizialmente di provare a introdurre il bonus soltanto per una parte del personale scolastico partendo dagli Ata, anche per una maggiore compatibilità con le ore necessarie per avere diritto al bonus. Per poi estenderlo in un secondo momento anche ai docenti. La vera sfida sarebbe però quella di ottenere il bonus, da subito, per tutto il personale scolastico in servizio oltre le sei ore quotidiane.