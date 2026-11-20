Con l’introduzione del doppio canale di reclutamento sui posti residui, le Gps diventano ancora più importanti perchè dal 2027 consentiranno l’accesso al ruolo anche da posto comune. Nel frattempo, restano il canale princiaple per accedere alle supplenze tramite algoritmo per i posti ancora disponibili e per le disponibilità sopravvenute ad anno scolastico in corso.
In questi giorni di fine novembre, infatti, proseguono gli scorrimenti delle graduatorie GaE e GPS per l’assegnazione delle supplenze. Rispetto al nostro precedente aggiornamento del 18 novembre, risultano 20 nuovi turni effettivi in altrettante province, con ulteriori pubblicazioni concentrate soprattutto tra il 18 e il 20 novembre.
In Calabria si registrano nuovi movimenti per Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Proprio Vibo Valentia rientra tra gli aggiornamenti più recenti, con un nuovo turno datato 20 novembre.
In Campania si muove Avellino, mentre in Emilia-Romagna arrivano nuovi scorrimenti per Forlì-Cesena, Parma e Reggio Emilia.
In Liguria compare un nuovo turno per Genova.
Nuove assegnazioni anche in Lombardia, dove avanzano Bergamo, Monza Brianza e Lecco. Quest’ultima provincia rientra tra quelle aggiornate proprio il 20 novembre.
Nelle Marche si registra un nuovo turno per Ascoli Piceno, mentre in Molise compare un aggiornamento per Isernia, relativo a un turno precedente inserito soltanto ora nell’elenco.
In Piemonte si muove Cuneo.
In Puglia proseguono le nomine a Bari e Brindisi, con nuovi scorrimenti rispetto al precedente punto della situazione.
Consistente anche il quadro della Sicilia, dove si registrano nuovi turni per Agrigento, Trapani, Messina e Ragusa.
Nel complesso, quindi, rispetto al nostro ultimo aggiornamento si aggiungono 20 nuove province interessate da ulteriori turni di nomina.
Le novità più recenti riguardano Vibo Valentia e Lecco, entrambe aggiornate il 20 novembre, mentre il maggior numero di movimenti si concentra tra Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia.