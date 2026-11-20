Nuove opportunità di lavoro nel settore scolastico per insegnanti ed educatori. Sono diversi i concorsi pubblici attualmente aperti in Italia, con procedure che prevedono assunzioni a tempo indeterminato, incarichi a termine e la formazione di graduatorie utilizzabili per le future necessità degli enti locali. Le selezioni riguardano principalmente la scuola dell’infanzia, ma non mancano opportunità per i docenti della scuola secondaria.

Concorsi per insegnanti della scuola dell’infanzia, i bandi aperti

Tra le procedure con scadenza più ravvicinata figura quella del Comune di Dalmine, in provincia di Bergamo, che ha indetto una selezione per un insegnante della scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato. La procedura è per esami e le domande possono essere presentate entro il 22 novembre 2026.

In Emilia-Romagna sono attive diverse opportunità. Il Comune di Riccione, in provincia di Rimini, ha avviato una selezione per esami finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di insegnanti della scuola dell’infanzia. La scadenza per candidarsi è fissata al 29 novembre.

Il Comune di Forlì ha invece pubblicato un concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un insegnante della scuola dell’infanzia, con termine per la presentazione delle domande fissato al 7 dicembre 2026.

Un’altra opportunità arriva dal Comune di Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, dove è aperto un concorso per un posto a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia. In questo caso le candidature potranno essere inviate fino al 18 dicembre.

Selezioni per titoli e graduatorie: opportunità anche a Trieste e Arezzo

Non tutte le procedure prevedono prove concorsuali. Il Comune di Trieste ha pubblicato un avviso per la formazione di elenchi di insegnanti della scuola dell’infanzia, con valutazione per titoli e possibilità di conferimento di incarichi in base alle necessità dell’amministrazione. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026.

Anche il Comune di Arezzo ha attivato una procedura per la formazione di elenchi destinati al reclutamento di personale per scuole dell’infanzia e asili nido. La selezione avviene per titoli, con possibilità di incarichi a tempo determinato e scadenza fissata al 30 giugno 2027.

A queste opportunità si aggiunge l’avviso del Comune di Cremona, finalizzato alla costituzione di elenchi di personale educativo per scuole dell’infanzia e asili nido. In questo caso il termine per candidarsi è il 31 marzo 2027.

Concorso straordinario docenti in Trentino e attesa per il nuovo bando nazionale

Un’altra procedura di particolare interesse riguarda la Provincia autonoma di Trento, dove è aperto un concorso straordinario per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

La scadenza per presentare domanda è fissata all’11 dicembre 2026. La selezione è tuttavia riservata a candidati in possesso di specifici requisiti, tra cui l’abilitazione, tre anni di servizio, almeno uno dei quali nella classe di concorso interessata, e l’inserimento nelle graduatorie di istituto trentine per il triennio 2024-2027.