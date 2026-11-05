Concorsi scuola 2026, assunzioni nei Comuni e graduatorie aperte: bandi e scadenze per presentare domanda

Diverse opportunità di lavoro ancora disponibili nel settore dell’istruzione e dei servizi educativi comunali. A novembre 2026 risultano aperti concorsi pubblici per insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori di asilo nido e coordinatori pedagogici, con assunzioni sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Le selezioni interessano diverse regioni italiane, dalla Lombardia all’Emilia-Romagna, fino alla Calabria, al Molise e alla Campania. Alcune scadenze sono ormai imminenti, mentre per altre procedure sarà possibile presentare domanda anche nelle prossime settimane.

Concorsi comunali per insegnanti ed educatori: posti disponibili e scadenze

Il Comune di Catanzaro ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di un funzionario insegnante a tempo pieno e indeterminato. Le candidature possono essere presentate entro il 6 novembre 2026..

Il Comune di Ferrara ha pubblicato due selezioni per complessivi otto posti a tempo indeterminato: due insegnanti della scuola dell’infanzia e sei educatori di nido d’infanzia e servizi integrativi. Entrambi i concorsi prevedono prove d’esame e la scadenza per presentare domanda è fissata al 9 novembre 2026, alle ore 12. Sono disponibili il bando per insegnanti e il bando per educatori.

In Lombardia, il Comune di Dalmine cerca un insegnante per la scuola dell’infanzia comunale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2027, salva eventuale proroga. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per ulteriori assunzioni. Le domande scadono il 22 novembre 2026.

Il Comune di Campobasso ha aperto un concorso per un educatore di asilo nido a tempo pieno e indeterminato. La procedura è riservata alle categorie individuate dall’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999. La scadenza è il 28 novembre 2026.

In Campania, il Comune di Parete, in provincia di Caserta, seleziona un funzionario coordinatore pedagogico per la prima infanzia, con contratto a tempo parziale e determinato. Il termine per partecipare è fissato al 21 novembre 2026.

Graduatorie per supplenze e incarichi a tempo determinato

Accanto ai concorsi per posti immediatamente disponibili, diversi Comuni stanno formando graduatorie ed elenchi per eventuali assunzioni nei servizi educativi.

Il Comune di Sesto San Giovanni, in Lombardia, seleziona educatori di asilo nido per costituire una graduatoria destinata a contratti a tempo determinato. Le domande devono essere inviate entro il 9 novembre 2026, alle ore 12.

Sempre in Lombardia, il Comune di Mantova ha avviato una selezione per esami finalizzata alla formazione di una graduatoria di educatrici di asilo nido, utilizzabile per assunzioni a tempo determinato. Scadenza 18 novembre 2026, alle ore 12.

Il Comune di Parete ha inoltre aperto una procedura per formare una graduatoria di educatori professionali del nido comunale, destinata a eventuali assunzioni a tempo determinato e parziale. Il portale inPA indica tre posti e una scadenza fissata al 4 dicembre 2026.

Sono aperti anche gli elenchi di messa a disposizione del Comune di Cremona, destinati al personale educativo per scuole dell’infanzia e asili nido comunali, con candidature fino al 31 marzo 2027.

Infine, il Comune di Arezzo raccoglie candidature per due elenchi di personale educativo da impiegare nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido durante l’anno scolastico 2026/2027. La procedura è per titoli e resterà aperta fino al 30 giugno 2027.