Nuovo concorso per educatori asili nido: domande entro il 18 maggio, assunzioni a tempo indeterminato

C’è un momento dell’anno in cui la scuola si prepara al silenzio dell’estate e, proprio mentre le aule si svuotano, si aprono nuove porte per chi vuole entrarci da protagonista. A Padova, questa volta, il segnale è chiaro: il Comune ha acceso i riflettori su uno dei ruoli più delicati e decisivi del sistema educativo, quello degli educatori di asilo nido. Tre posti, contratto a tempo indeterminato, una scadenza già segnata in rosso: 18 maggio 2026.

I requisiti

Non è il solito concorso. Perché qui non si tratta solo di un’assunzione, ma di un ingresso stabile in un mondo in cui si costruiscono le basi della crescita, nei primi mille giorni che segnano tutto il resto. E proprio per questo, la selezione non lascia spazio all’improvvisazione.

Per partecipare serve una combinazione precisa: requisiti generali da pubblico impiego e una formazione mirata. Laurea in Scienze dell’educazione o Scienze della formazione primaria, con percorsi specifici per l’infanzia oppure titoli riconosciuti dalle normative precedenti. Nessuna scorciatoia, nessuna ambiguità: il profilo richiesto è chiaro, così come la responsabilità che comporta.

Ma cosa significa davvero lavorare in un asilo nido oggi? Non è solo assistenza, non è solo presenza. È progettazione educativa, osservazione, relazione. È organizzare una giornata fatta di piccoli gesti che diventano conquiste: il momento del pasto, il sonno accompagnato, il gioco che diventa linguaggio. È costruire ambienti che educano tanto quanto le parole, spazi pensati come veri strumenti di crescita. È, soprattutto, un lavoro di squadra continuo con colleghi e famiglie, dove ogni scelta ha un impatto.

Lo stipendio

Sul piano economico, la base di partenza dello stipendio supera i 27.800 euro annui lordi, tredicesima inclusa. Una cifra che può crescere nel tempo, anche in base ai risultati e agli obiettivi raggiunti. Ma chi guarda solo allo stipendio rischia di non cogliere il senso di questa professione: qui il valore reale è nella stabilità e nella funzione sociale.

La selezione, come prevedibile, sarà rigorosa. Se le domande supereranno le 300 unità scatterà una preselezione, un primo filtro fatto di test a risposta multipla che non si limiteranno alla teoria ma andranno a sondare anche competenze trasversali, logica, capacità operative. Poi si entrerà nel vivo: prova scritta e orale, con un programma ampio che spazia dalla pedagogia alla psicologia dello sviluppo, fino alla normativa su sicurezza, privacy e servizi educativi.

E non basterà sapere: bisognerà dimostrare di saper essere. Perché il colloquio non sarà solo tecnico, ma andrà a cercare motivazione, attitudine, capacità relazionale. In altre parole, tutto ciò che non si impara sui libri ma fa la differenza dentro una sezione di nido.

La domanda

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso il portale inPA. Servono credenziali digitali, una PEC può fare la differenza nelle comunicazioni, e c’è anche una tassa di partecipazione di 10 euro. Una procedura ormai standard, ma che richiede attenzione: chi sbaglia qui resta fuori prima ancora di iniziare.

Padova, intanto, si muove. E lo fa in un momento in cui il sistema educativo ha sempre più bisogno di figure preparate e stabili. Tre posti possono sembrare pochi, ma raccontano una direzione precisa: investire sull’infanzia, partendo da chi ogni giorno costruisce le fondamenta invisibili del futuro.