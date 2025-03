Bando di concorso per educatori: domande entro il 22 marzo per coordinatori delle scuole dell’infanzia e degli asili nido comunali

Pubblicato un nuovo bando di concorso per educatori da assumere a livello comunale in seguito alla realizzazione di due graduatorie. I bandi sono distinti per la selezione di coordinatori educatori delle scuole dell’infanzia e per coordinatori educatori degli asili nido comunali.

C’è ancora tempo per presentare domanda di partecipazione, con la scadenza fissata dal Comune di Cremona per il prossimo 22 marzo 2025. Questi i requisiti specifici inerenti i titoli di studio di cui disporre a seconda del profilo per il quale si intende concorrere:

COORDINATORE EDUCATORE SCUOLE D’INFANZIA

Uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in Scienze della Formazione Primaria – indirizzo scuola dell’infanzia (titolo abilitante all’insegnamento ai sensi dell’art. 6 del D.L. 137/2008 convertito in Legge 169/2008);

laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale (classe LM 85 bis);

uno dei seguenti titoli di studio conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002:

– diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), è ammesso anche il titolo conseguito a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria”, sperimentazione avviata dal 1988/1989, con D.M. del 08/08/1988 in quanto comprensivo dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;

– diploma quadriennale di Istituto Magistrale;

– diploma di Liceo socio – psico – pedagogico;

titoli equipollenti.

COORDINATORE EDUCATORE ASILI NIDO COMUNALI

Uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione (classe L19) ad indirizzo specifico per educatori servizi educativi per l’Infanzia;

laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis), conseguita entro l’anno accademico 2018/2019 o, se conseguita successivamente, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

lauree equipollenti alle precedenti;

titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento italiano elencati nel bando, se conseguiti entro l’anno scolastico / accademico 2021/22;

titoli equipollenti.

A tal proposito, consigliamo di leggere l’approfondimento sui titoli equipollenti ed equiparati nei concorsi pubblici.

Il concorso prevede struttura classica con due prove d’esame, una scritta e una orale. Per presentare domanda di partecipazione bisogna fare riferimento al portale inPA, autenticandosi mediante SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS.