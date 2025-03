Graduatorie di Istituto 2025: restano fuori i docenti assunti da GPS e quelli con nomina per il ruolo

Le graduatorie interne di istituto vengono redatte al fine di individuare il docente perdente posto in caso di contrazione di organico. Non tutti i docenti presenti in una scuola ne fanno parte. Sono esclusi i docenti assunti con nomina finalizzata al ruolo, coloro che si trovano nel primo anno di servizio con contratto a tempo determinato in attesa dell’immissione in ruolo.

Chi sono i docenti con nomina finalizzata al ruolo?

Negli ultimi anni, diversi percorsi di assunzione hanno previsto una fase transitoria con un primo anno di contratto a tempo determinato.

Questo vale per:

Assunti da GPS sostegno I fascia (aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25), che ottengono il ruolo dopo il superamento dell’anno di prova e della lezione simulata (o prova disciplinare, a seconda dell’anno di assunzione);

(aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25), che ottengono il ruolo dopo il superamento dell’anno di prova e della lezione simulata (o prova disciplinare, a seconda dell’anno di assunzione); Vincitori non abilitati del concorso ordinario scuola secondaria PNRR1 , che saranno immessi in ruolo solo dopo il conseguimento dell’abilitazione;

, che saranno immessi in ruolo solo dopo il conseguimento dell’abilitazione; Assunti da concorso straordinario bis, che ottengono il ruolo dopo il superamento dell’anno di prova e del percorso universitario previsto.

Tutti questi docenti prestano servizio per il primo anno nella scuola assegnata con contratto a tempo determinato e ottengono la stabilizzazione l’anno successivo, a meno che la scuola subisca una riduzione di organico. In questo caso, il loro ruolo viene garantito in un’altra scuola della provincia, su un posto accantonato dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) competente.

Perché non rientrano nelle graduatorie interne di istituto?

I docenti con nomina finalizzata al ruolo non sono ancora parte dell’organico dell’autonomia della scuola in cui prestano servizio e, di conseguenza, non possono essere inseriti nelle graduatorie interne di istituto. Questo è esplicitamente previsto nel CCNI 2025-28, che stabilisce l’esclusione dei posti destinati a tali docenti dalle disponibilità per la mobilità interna:

“Per ciascun anno del triennio di vigenza del presente contratto, a livello di singola istituzione scolastica o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti comuni e di sostegno per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo non sono disponibili per la mobilità.”

Pertanto, se in una scuola si verifica una riduzione dell’organico, il docente con nomina finalizzata al ruolo non viene dichiarato perdente posto, ma semplicemente assegnato a un’altra scuola della provincia.

Dubbi e domande frequenti

Un docente assunto da GPS sostegno I fascia deve presentare domanda per la graduatoria interna? No, perché non rientra nell’organico dell’autonomia della scuola.

Un vincitore di concorso PNRR1 su una classe di concorso con un solo posto disponibile in provincia, che rischia di essere perdente posto, può presentare domanda di mobilità? No, perché il suo ruolo è garantito su un posto accantonato nella provincia. Nel caso in cui il posto nella scuola attuale non fosse più disponibile, verrà ricollocato in altra sede.

Come vengono redatte le graduatorie interne di istituto?

Le graduatorie interne di istituto comprendono solo i docenti titolari della scuola, con esclusione di coloro che godono delle precedenze previste dall’articolo 13 del CCNI 2025-28. I docenti vengono graduati in base a titoli, servizi e anno di ingresso nell’organico dell’autonomia, seguendo le indicazioni della Tabella A allegata al CCNI.

Nel corrente anno scolastico, le graduatorie devono essere predisposte e pubblicate entro il 9 aprile 2025, in quanto il termine per la presentazione delle domande di mobilità è fissato al 25 marzo 2025.