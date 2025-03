Stipendio docenti marzo 2025: niente aumenti e arretrati del Comparto Funzioni Centrali, la scuola non è interessata

In vista del pagamento dello stipendio di marzo 2025, aumenti e arretrati del Comparto Funzioni Centrali non riguarderanno la scuola. Dunque per la scuola niente arretrati del CCNL 2022/24, dal momento che riguardano il Comparto Funzioni Centrali e non quello della scuola, che fa riferimento al settore Istruzione e Ricerca.

Questo il messaggio di NoiPA che aveva causato un po’ di confusione: “A partire da marzo, NoiPA applicherà sui cedolini gli adeguamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 del comparto Funzioni Centrali […] interessa oltre 190 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. […].”

Si tratta quindi di una comunicazione riferita al Comparto Funzioni Centrali, 190mila dipendenti di Ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici.

Nessuna certezza quindi per gli aumenti di stipendio per docenti e ATA. I prossimi incontri potranno essere più utili in questo senso. L’unica certezza è che in questi mesi i dipendenti del settore scolastico percepiscono già l’indennità di vacanza contrattuale.