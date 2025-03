Corsi Indire sostegno: esclusi gli specializzati con TFA che vorrebbero titolo su un altro grado se non hanno maturato le annualità richieste

Contribuisce a creare tensione in ambito sostegno nell’ottica dell’avvio dei prossimi concorsi Indire il fatto che chi ha conseguito il TFA sul sostegno non potrà iscriversi a questi nuovi percorsi di specializzazione agevolati per ottenere titolo su un altro grado senza aver maturato annualità di servizio.

I requisiti

La normativa infatti è tassativa in questo senso e prevede che per poter accedere ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno bisogna essere in possesso di tre annualità di servizio sul sostegno nello stesso grado negli ultimi cinque anni, oppure un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero in attesa di riconoscimento.

Chi resta fuori

Questo significa che sono esclusi coloro i quali non sono in possesso di almeno uno di questi requisiti, anche se sulla carta si è notevolmente più titolati avendo già conseguito al specializzazione mediante Tfa. Una questione che sicuramente contribuirà a inasprire una polemica già in atto in ambito sostegno tra docenti, tra chi è entusiasta di potersi specializzare mediante questi corsi abbreviati e chi li ritiene ingiusti avendo seguito il percorso più complicato del Tfa.