Supplenze GPS, nuovi incarichi in oltre cinquanta province: sette aggiornamenti solo oggi

Nuovi movimenti nelle nomine da GaE e GPS. Rispetto agli ultimi aggiornamenti, il quadro si è ampliato con oltre cinquanta nuovi turni o bollettini, distribuiti in numerose province italiane. Solo nella giornata di oggi si registrano ulteriori pubblicazioni in sette territori.
Le nuove nomine
In Abruzzo si aggiorna Teramo, mentre in Calabria arriva un nuovo turno per Reggio Calabria.
In Campania si muove Napoli, con la pubblicazione del quarto bollettino.
Molto attiva ancora una volta l’Emilia-Romagna, dove si registrano nuovi scorrimenti per Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
Nel Friuli Venezia Giulia avanzano Pordenone e Udine, con quest’ultima tra le province aggiornate proprio oggi.
Nel Lazio si registra un nuovo turno per Frosinone.
Diversi movimenti anche in Lombardia, dove arrivano nuovi aggiornamenti per Bergamo, Como, Lecco, Mantova e Pavia.
Nelle Marche avanzano Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino e Ancona. Proprio Ancona rientra tra le novità più recenti della giornata.
In Molise si aggiorna Campobasso, mentre in Piemonte si registrano nuovi turni per Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Verbano Cusio Ossola.
In Puglia si muovono Brindisi, Foggia, Taranto e Bari, con quest’ultima provincia tra quelle che hanno pubblicato un nuovo turno oggi.
In Sardegna avanzano Nuoro, Oristano e Sassari, mentre in Sicilia arrivano nuovi turni per Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.
Molto dinamica anche la Toscana, dove si registrano nuovi scorrimenti per Livorno, Pistoia, Siena, Prato e Firenze. Prato presenta più di un nuovo turno, mentre Firenze rientra tra le province aggiornate nella giornata di oggi.
In Umbria proseguono le nomine a Perugia, con due nuovi turni rispetto al precedente aggiornamento, uno dei quali pubblicato oggi.
Chiude il quadro il Veneto, dove si registrano nuovi aggiornamenti per Belluno, Padova, Rovigo e Vicenza.
Cosa cambia
Nel complesso, dal nostro ultimo punto del 2 novembre risultano quindi oltre cinquanta nuove pubblicazioni effettive, con una presenza particolarmente forte di aggiornamenti in Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia e Lombardia.
Le novità più recenti riguardano invece Udine, Ancona, Campobasso, Bari, Firenze, Prato e Perugia, tutte interessate da nuovi turni nella giornata di oggi.