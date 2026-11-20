“Sia chiaro che sul doppio canale di reclutamento dei docenti, quello vero che interviene su tutti i posti e garantisce pari dignità a tutte le graduatorie salvaguardando così la forza contrattuale dell’intera categoria, non abbiamo alcuna intenzione di mollare!”. Lo assicura l’onorevole Pittoni sulla sua pagina Facebook, all’indomani dell’approvazione, anche un po’ a sorpresa, da parte del Senato dell’emendamento al decreto scuola proposto da FdI e Lega per l’introduzione dell’assunzione da Gps su posti residui anche su posto comune, dopo che da alcuni anni si assume con questa procedura da prima fascia gps sostegno dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali.

Solo sui posti residui, quindi “mini”

Il fatto che questo doppio canale di reclutamento sia stato definito “mini” lascia bene intendere come si tratti di una formula depotenziata rispetto al canale di reclutamento che auspicano docenti e sindacati da anni. Il fatto di poter operare solo su posti residui limiterà notevolmente, a livello numerico, il numero di assunzioni da Gps da affiancare al canale dei concorsi, che in ogni caso va avanti con un bando l’anno come da accordi dell’Italia con l’Ue in ambito Pnrr.

Proprio a proposito delle interlocuzioni con Bruxelles, cui fa riferimento l’onorevole Pittoni nel messaggio sul doppio canale di reclutamento, si aspettano risposte importanti su due fronti. Il primo è proprio la trasformazione delle Gps in Gpsr che consentirebbe, questa volta sì, l’introduzione delle assunzioni strutturali da graduatorie provinciali e non solo su posti residui, strumento che consentirebbe di superare il precariato imperante nella scuola italiana.

Il futuro dei concorsi scuola

La seconda risposta riguarda la richiesta di riduzione della frequenza dei concorsi scuola in questa fase post Pnrr, in modo da riservare i bandi solo a graduatorie mirate vacanti, consentendo al contempo di svuotare quelle esistenti e non sovraccaricare ulteriormente e inutilmente il sistema.