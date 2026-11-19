Giornata importante per il mondo della scuola e per il personale scolastico in particolare, docenti in primis ma anche personale Ata in virtù degli annunci del ministro Valditara. La giornata si è aperta con la notizia dell’approvazione, nonostante la contrarietà espressa dalla commissione Bilancio, dell’emendamento sui posti residui delle GPS.

Le assunzioni previste per il prossimo anno

E’ il via libera, in attesa dell’approvazione scontata della Camera, al doppio canale di reclutamento di cui si parla da anni, anche se mini in virtù del fatto che opererà soltanto sui posti residui per posto comune e sostegno.

E’ stata anche l’occasione da parte del ministro Valditara per annunciare le immissioni in vista del prossimo anno scolastico, a prescindere da ciò che consentirà di fare il doppio canale di reclutamento che opererà sui posti residui da immissioni in ruolo ed elenchi regionali: “Non solo i tagli non si faranno, ma il prossimo anno scolastico assumeremo almeno 37.000 docenti e oltre 10.000 posti di personale Ata”, ha assicurato Valditara.

Confermata dunque la volontà di fare marcia indietro rispetto ai tagli inizialmente sanciti dalla Manovra poi cancellati in seguito alla rivolta popolare che ha evidenziato anche come lo stesso Valditara, Salvini e addirittura Meloni fossero all’oscuro del provvedimento.

I numeri dell’attuale Governo

Valditara ha spiegato che le misure sull’organico, anche se legate al calo della natalità dell’ultimo decennio, dovranno essere eliminate e che “il Parlamento sta lavorando per toglierle dopo un impegno dell’esecutivo con i sindacati”.

Valditara ha approfittato per sottolineare che con il governo Draghi ci furono “tagli per 10.157 posti”, ricordando anche che l’attuale Governo ha consentito l’assunzione di 206.000 unità tra docenti e Ata in quattro anni, oltre agli obiettivi del Pnrr. Resta da capire, numericamente, cosa consentirà di fare nella realtà questo mini doppio canale di reclutamento che allarga ai posti comuni anche la strategia già attuata per il sostegno.