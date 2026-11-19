Dal prossimo anno le assunzioni su posti residui saranno anche da posto comune e non più solo da sostegno come avvenuto negli ultimi anni con lo scorrimento della prima fascia dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali. Come spiega anche l’onorevole Mario Pittoni, responsabile istruzione Lega, “nonostante la contrarietà espressa dalla commissione Bilancio, l’aula del Senato ha approvato l’emendamento sui posti residui delle GPS. Manca ora solo il passaggio, praticamente scontato, alla Camera”.

In attesa del vero doppio canale

Viene scritto quindi oggi un capitolo importante sul precariato dei docenti in Italia. Va subito detto: non è il vero doppio canale auspicato da sindacati e docenti negli ultimi anni, considerato che averlo limitato ai soli posti residui depotenzia notevolmente le possibilità si uno strumento che invece potrebbe risolvere definitivamente il problema della supplentite in Italia.

Cosa succederà ora alla decisione ancora sospesa di Bruxelles sulla trasformazione delle Gps in Gpsr, che avrebbe consentito di applicare il doppio canale di reclutamento a tutto il sistema delle immissioni in ruolo, riservando alle stesse il 50% dei posti annuali mentre ora ci si dovrà accontentare dei soli posti residui? Lo scopriremo nelle prossime settimane, quando a bocce ferme sarà possibile analizzare meglio le potenzialità di questo strumento approvato anche un po’ a sorpresa dal Senato.

La soddisfazione dei sindacati

Inevitabile pensare che sia comunque una buona notizia, soprattutto se si immagina lo scenario opposto: se il provvedimento oggi fosse stato bocciato, saremmo qui a parlare dell’ennesima occasione persa da parte della scuola italiana e dell’ennesima chiusura da parte della politica nei confronti dei precari.

“È una vittoria di tutti i docenti precari che in questi anni non hanno mai smesso di lottare con noi”, dichiara il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico. “Dopo vent’anni il Parlamento riconosce quello che chiediamo da sempre e che anche l’Europa ha certificato: i concorsi da soli non bastano a coprire i posti vacanti. Le graduatorie sono un canale di reclutamento legittimo, che premia l’esperienza e la formazione dei docenti abilitati e specializzati”.