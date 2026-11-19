A partire dall’anno scolastico 2027/2028, anche i docenti inseriti nella prima fascia GPS potrebbero ottenere il ruolo senza dover necessariamente superare un concorso ordinario. E questo non riguarderebbe soltanto il sostegno, ma anche i posti comuni.
Non significa che tutti i docenti della prima fascia GPS verranno assunti. Il meccanismo è più limitato di quanto possa sembrare.
Che cos’è il mini doppio canale?
Oggi il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato avviene principalmente attraverso le graduatorie concorsuali e le GAE, con alcune procedure straordinarie, in particolare sul sostegno.
Il nuovo sistema affiancherebbe a questi canali una possibilità ulteriore: utilizzare la prima fascia GPS per coprire i posti rimasti vacanti dopo le normali assunzioni.
Si chiama mini doppio canale proprio perché non mette le GPS sullo stesso piano dei concorsi, ma le utilizza in via residuale.
Facciamo un esempio concreto
Immaginiamo che in una provincia ci siano 100 posti disponibili e autorizzati per le assunzioni con 70 assunzioni ordinarie e 30 residui.
I 30 posti residui potrebbero essere assegnati ai docenti della prima fascia GPS, purché siano effettivamente vacanti e disponibili, e risultino rispettati tutti i requisiti previsti.
Finora alcuni di questi posti, pur essendo vacanti, potevano rimanere senza un docente assunto stabilmente ed essere coperti con supplenze.
La nuova procedura consentirebbe di trasformare alcuni di questi incarichi in percorsi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato.
Chi potrebbe beneficiarne?
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Docenti abilitati inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS per posto comune.
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Docenti specializzati sul sostegno inseriti nella prima fascia GPS.
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Docenti negli elenchi aggiuntivi che conseguono l’abilitazione o la specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.
Restano esclusi da questo specifico canale i docenti della seconda fascia GPS che non possiedono i requisiti richiesti.
Un altro aspetto fondamentale è quello territoriale: l’assunzione potrebbe avvenire esclusivamente nella provincia di inserimento in GPS. Non è prevista da questa norma una procedura per andare a coprire posti residui in altre province.
Come si arriverebbe al ruolo?
Assegnazione del posto
Il docente viene individuato dalla prima fascia GPS su un posto residuo e riceve un contratto a tempo determinato.
Anno di formazione e prova
Durante il contratto svolge il percorso annuale di formazione e prova.
Lezione simulata
Deve sostenere anche una lezione simulata davanti al Comitato di valutazione, integrato da un componente esterno.
Assunzione a tempo indeterminato
Se supera positivamente le valutazioni, viene confermato in ruolo nella stessa scuola, con decorrenza giuridica retroattiva dall’inizio del contratto a termine.
Non sarebbe quindi un’immissione in ruolo immediata: il contratto iniziale sarebbe a tempo determinato, ma finalizzato alla stabilizzazione.
Il vincolo dei tre anni
Chi ottiene il ruolo attraverso questa procedura dovrà prestare tre anni scolastici di servizio effettivo nella scuola assegnata prima di poter richiedere, secondo la nuova disposizione, trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione o determinati incarichi a tempo determinato altrove.
Il testo prevede espressamente eccezioni per esubero e soprannumero.
Questa condizione potrebbe risultare particolarmente rilevante per chi si inserisce nelle GPS in una provincia distante dalla propria residenza.
I concorsi ordinari continueranno?
Sì. Ed è uno dei punti più importanti dell’emendamento.
Il comma 8 stabilisce che la presenza di candidati assumibili attraverso le GPS non deve ridurre il numero dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari.
In sostanza, i concorsi continuerebbero a essere programmati secondo le regole vigenti, mentre le GPS servirebbero a recuperare posti che altrimenti resterebbero scoperti.
Quali sono i limiti della riforma?
Il principale è che non tutti i posti vacanti potranno essere assegnati dalle GPS.
Serviranno contemporaneamente un posto residuo, un’autorizzazione ad assumere, un aspirante avente diritto nella provincia e nella specifica graduatoria e il rispetto delle procedure stabilite dal Ministero.
Inoltre non viene prevista una mini call veloce nazionale per questa nuova procedura.
Perché la Commissione Bilancio era contraria?
La Commissione ha segnalato criticità ordinamentali e il possibile rischio di contenziosi, pur senza formulare un parere ostativo ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Si tratta quindi di rilievi sull’impianto della procedura, non di una bocciatura automatica per mancanza di copertura finanziaria.
La norma è già definitiva?
No. Il testo che hai riportato dà notizia dell’approvazione dell’emendamento al Senato, ma il decreto deve completare l’iter parlamentare, compreso il passaggio alla Camera, e la legge di conversione deve essere pubblicata.
La consultazione delle fonti ufficiali del 19 novembre conferma il testo dell’emendamento, ma non mi ha ancora consentito di riscontrare definitivamente l’esito del voto indicato nella notizia.
Cosa cambia davvero?
La novità sostanziale è l’estensione ai posti comuni di un modello di reclutamento finalizzato al ruolo già sperimentato sul sostegno.
Se la disposizione entrerà definitivamente in vigore, dal 2027/2028 anche un docente abilitato della prima fascia GPS, pur senza avere superato un concorso, potrà ottenere un incarico finalizzato al ruolo sui posti residui.
Sarà importante capiire quanti posti rimarranno effettivamente disponibili dopo le assunzioni ordinarie. Da questo dipenderà il reale impatto della riforma sul precariato scolastico.