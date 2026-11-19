A partire dall’anno scolastico 2027/2028, anche i docenti inseriti nella prima fascia GPS potrebbero ottenere il ruolo senza dover necessariamente superare un concorso ordinario. E questo non riguarderebbe soltanto il sostegno, ma anche i posti comuni.

Non significa che tutti i docenti della prima fascia GPS verranno assunti. Il meccanismo è più limitato di quanto possa sembrare.

Che cos’è il mini doppio canale?

Oggi il reclutamento dei docenti a tempo indeterminato avviene principalmente attraverso le graduatorie concorsuali e le GAE, con alcune procedure straordinarie, in particolare sul sostegno.

Il nuovo sistema affiancherebbe a questi canali una possibilità ulteriore: utilizzare la prima fascia GPS per coprire i posti rimasti vacanti dopo le normali assunzioni.

Si chiama mini doppio canale proprio perché non mette le GPS sullo stesso piano dei concorsi, ma le utilizza in via residuale.

Facciamo un esempio concreto

Immaginiamo che in una provincia ci siano 100 posti disponibili e autorizzati per le assunzioni con 70 assunzioni ordinarie e 30 residui.

I 30 posti residui potrebbero essere assegnati ai docenti della prima fascia GPS, purché siano effettivamente vacanti e disponibili, e risultino rispettati tutti i requisiti previsti.

Finora alcuni di questi posti, pur essendo vacanti, potevano rimanere senza un docente assunto stabilmente ed essere coperti con supplenze.

La nuova procedura consentirebbe di trasformare alcuni di questi incarichi in percorsi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato.

Chi potrebbe beneficiarne?

Docenti abilitati inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS per posto comune.

Docenti specializzati sul sostegno inseriti nella prima fascia GPS.

Docenti negli elenchi aggiuntivi che conseguono l’abilitazione o la specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Restano esclusi da questo specifico canale i docenti della seconda fascia GPS che non possiedono i requisiti richiesti.

Un altro aspetto fondamentale è quello territoriale: l’assunzione potrebbe avvenire esclusivamente nella provincia di inserimento in GPS. Non è prevista da questa norma una procedura per andare a coprire posti residui in altre province.

Come si arriverebbe al ruolo?