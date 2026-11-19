Nel giorno della votazione in Senato dell’emendamento sul doppio canale di reclutamento docenti, in versione mini in quanto operativo, in caso di adozione, suo sui posti residui, arriva subito un semaforo rosso dalla Commissione Bilancio del Senato.

I motivi dello stop

Il freno alla possibilità, finalmente, di assumere oltre che da concorsi anche da Graduatorie Provinciali per le Supplenze alle immissioni in ruolo, sia su posto comune che su sostegno, anche se solo su posti residui, deriva da una serie di valutazioni fatte dalla Commissione Bilancio del Senato.

Sono esaminati in queste ore due emendamenti 7.0.300 e 7.0.301 (quest’ultimo a prima firma Bucalo, già 7.0.16) presentati da FdI e Lega, che propongono di istituire il doppio canale di reclutamento docenti su posti residui, mentre è al vaglio della Commissione europea un doppio canale di reclutamento più strutturale con la trasformazione delle Gps in Gpsr.

La V Commissione di Palazzo Madama ha però nel frattempo formulato una valutazione di semplice contrarietà, segnalando criticità di tipo ordinamentale suscettibili di innescare contenziosi.

Nel frattempo si voterà oggi il via libera al decreto Scuola, che dovrebbe essere esaminato in maniera definitiva, dopo una serie di rinvii, questa mattina, giovedì 19 novembre, alle 9.30.

Sostegno in attesa

Incerto a questo punto il futuro dell’emendamento che consentirebbe di introdurre nel Testo Unico dell’istruzione l’articolo 399-bis che aprirebbe alle assunzioni, anche se in via residuale, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, da gps anche per posto comune dopo che negli scorsi si è già provveduto su posto di sostegno dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali per il ruolo.

Secondo Orizzonte Scuola, questo sistema avrebbe già consentito di procedere con circa 6.000 assunzioni soprattutto su posto comune. Nel caso non passasse l’emendamento sul doppio canale di reclutamento, per proseguire con lo scorrimento delle gps da prima fascia sostegno dopo immissioni in ruolo ed elenchi regionali come avvenuto già quest’anno servirebbe un nuovo intervento legislativo ad hoc.