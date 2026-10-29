Brizzola, nuova polemica con Vespa: “Scena molto ridicola”

Prosegue la polemica a distanza tra Bruno Vespa e la studentessa Sabrina Brizzola. L’universitaria definisce “scuse molto finte“ quelle fatte dal giornalista l’altra sera a Porta a Porta in apertura di programma tornando sull’episodio oggetto di molte critiche della scorsa settimana.

Scuse poco convincenti

Bruno Vespa si era detto dispiaciuto dei modi usati, ma aveva ribadito il concetto: i giovani devono essere più preparati. Posizione che non ha convinto Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari, che ha commentato l’ultima uscita di Vespa definendola “molto ridicola”.

Lo ha detto in occasione di un’ospitata da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4. Secondo la studentessa “Chiedere scusa e poi rispondere con dei dati senza un contraddittorio in diretta è totalmente inopportuno”. “A noi, vista l’interruzione repentina, non è stata data l’opportunità di replicare. Una scena molto ridicola“, ha aggiunto la 24enne.

Il messaggio di Vespa

Vespa l’altra sera, tornando sulla ‘aggressione verbale‘ nei confronti della studentessa, per la quale era stato coperto di critiche, aveva letto un messaggio a inizio puntata: “Farei qualche osservazione a mente fredda commentando anche delle reazioni che qualche volta francamente ho trovato un po’ fuori misura. Mi dispiace aver usato un tono forte, ma lo spiego con la delusione che una giovane con un importante ruolo di rappresentanza non si documenti su alcuni punti chiave, venendo poi smentita sull’abbandono scolastico” ha dichiarato il conduttore, tornando sul tema in discussione”.

“Avendo personalmente avuto dei maestri – aveva concluso – che mi hanno insegnato come il controllo delle fonti sia la premessa per qualunque discussione e alla base della credibilità di ciascuno di noi, mi farebbe piacere che i giovani si distinguessero combattendo la loro più che legittima battaglia su dati di fatto reali a una settimana dal confronto di studio”.